- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 4 мин
Супер-Эль-Ниньо и полярный вихрь: синоптик объяснила, какой будет зима 2026–2027 в Украине
Мощное потепление воды в Тихом океане оказывает влияние на глобальные погодные процессы.
Супер-Эль-Ниньо может стать одним из самых мощных климатических явлений ближайшего периода. Из-за потепления воды в экваториальной части Тихого океана изменяются атмосферные процессы, влияющие на погоду в разных уголках планеты. Так может ли это сказаться на украинской зиме 2026-2027 годов, которая, по предварительным расчетам, ожидается теплее климатической нормы?
Об этом рассказала начальник отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха во время мероприятия «Погода, климат, люди: 105 лет гидрометеорологической службе Украины».
Сделает ли супер-Эль-Ниньо зиму в Украине теплой
Наталья Птуха объяснила, что самое заметное влияние Эль-Ниньо ощущают в тихоокеанском регионе. Там повышение температуры океанической воды сопровождается изменениями атмосферной циркуляции, температуры воздуха и осадков.
Для Украины ситуация более сложная. Синоптик предостерегает от прямых выводов о том, какой будет погода в нашей стране только на основании этого климатического явления.
«Прямого влияния на территорию Украины, чтобы мы сказали: если будет это Эль-Ниньо, то у нас на 100% будет такое-то течение синоптических процессов, нет. Опосредованное влияние, конечно, есть и может быть. Но в какой степени — это еще нужно исследовать», — объяснила Птуха.
Следовательно, супер-Эль-Ниньо может быть одним из факторов, которые будут косвенно влиять на атмосферные процессы над Европой. Но предсказать по нему температуру или количество снега в Украине на всю зиму невозможно.
Что такое супер-Эль-Ниньо и чем оно отличается от Ла-Нинья
Эль-Ниньо — это периодическое климатическое явление, во время которого поверхностные воды в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана становятся аномально теплыми. Они передают дополнительное тепло и влажную атмосферу, изменяя циркуляцию воздуха и погодные условия в разных частях света.
Противоположная фаза этого природного цикла называется Ла-Нинья. Во время нее температура воды в этой части океана, напротив, снижается. Оба явления относятся к климатическому циклу ENSO и периодически сменяют друг друга.
По прогнозу американского Центра прогнозирования климата NOAA, сильное или очень сильное Эль-Ниньо, вероятнее всего, будет сохраняться в течение зимы 2026-2027 годов. Вероятность такого сценария оценивается более чем в 79%. В то же время, даже мощное явление не означает одинаковой погоды во всех регионах планеты: его последствия зависят от многих других климатических факторов.
Какой может быть зима 2026-2027 годов в Украине
По предварительным расчетам Украинского гидрометцентра, Украинского гидрометеорологического института и мировых прогностических центров, среднемесячная температура зимних месяцев в Украине может быть на 1–2 градуса выше климатической нормы.
«Это по расчетам на сегодня. По мере приближения к каждому месяцу мы будем эту информацию уточнять и всегда выпускается месячный прогноз. Там уже более точные расчеты среднемесячной температуры и распределения осадков», — отметила Птуха.
В то же зима время теплее нормы вовсе не означает, что морозов не будет. Речь идет о средних показателях за длительный период, поэтому оттепели могут чередоваться с волнами похолодания и снегопадами.
Показателен сезон 2019–2020 годов: тогда метеорологическая зима в Украине впервые за историю наблюдений не наступила. Ее определяют не по календарю или первому снегу, а по устойчивому переходу среднесуточной температуры ниже нуля на несколько дней подряд.
Что еще может повлиять на зимнюю погоду
Кроме температуры Тихого океана, синоптики следят за состоянием полярного или циркумполярного вихря — масштабной циркуляции холодного воздуха вокруг полюса. Если его структура нарушается, это может изменить движение воздушных масс и способствовать проникновению холода из Арктики в более низкие широты.
По словам Птухи, такие изменения невозможно надежно спрогнозировать заранее. Ученые постоянно отслеживают состояние полярного вихря, чтобы оценивать возможные последствия для погоды.
Поэтому делать окончательные выводы о том, насколько морозной или снежной будет зима в Украине, пока рано. Сезонные расчеты показывают только общую тенденцию, а более точные прогнозы по температуре и осадкам синоптики будут уточнять с приближением каждого зимнего месяца.
Какой может быть зима в Украине: предварительные прогнозы и холодные сюрпризы
Климатолог Виталий Шпиг ранее объяснял, что Эль-Ниньо не управляет украинской погодой напрямую, но может влиять на атмосферные процессы косвенно. По его оценке, длительные периоды относительного тепла могут сменяться резкими арктическими похолоданиями, а температура во время отдельных холодных волн может опускаться до минус 20 градусов.
Сезонные модели еще осенью давали первые сигналы о будущей погоде в Европе. В частности, прогнозы на зиму 2026-2027 годов указывали на повышенную вероятность температуры выше средней на значительной части континента. Метеорологи предостерегали: сезонные модели не позволяют предусмотреть конкретные даты снегопадов или морозов.
Даже вопрос о белом Рождестве остается открытым. Климатолог Вера Балабух объясняла, что сильные морозы возможны даже в теплую по средним показателям зиму, а вероятность снега будет зависеть от того, когда именно в Украину будут поступать холодные воздушные массы.