Суперфинал "Танцев со звездами" и распространение "Омикрона" по планете. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Новости мира: в европейских городах начинается рождественский сезон, но не везде одинаково

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.