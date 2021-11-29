Суперфинал "Танцев со звездами" и распространение "Омикрона" по планете. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В воскресенье, 29 ноября, на телеканале "1+1" состоялся грандиозный суперфинал "Танцев со звездами". Читать дальше –>
- Наконец-то стали известны имена победителей танцевального шоу. По итогам оценок судей и зрительского голосования в этом году торжествовала пара Артура Логая и Анны Карелиной. Читать дальше –>
- Всемирная организация здравоохранения пока не располагает достаточными данными, подтверждающими большую опасность штамма "Омикрон" по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности вариантом "Дельта". Читать дальше –>
- В Великобритании зафиксировали третий случай заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Читать дальше –>
- Два случая заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон" обнаружены в столице Канады Оттаве. Читать дальше –>
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.