"Супермама" подставила "супертата": после громкого скандала с состоянием прокурор пошел в декрет

Офис Генерального прокурора издал приказ об увольнении заместителя руководителя Специализированной экологической прокуратуры Александра Малеева, но должностное лицо ушло в декретный отпуск, что делает невозможным его увольнение.

От телешоу до проверок

Скандал вокруг прокурора возник после его участия в телешоу «Супермама», где он вместе с бывшей и нынешней женами демонстрировал дорогостоящее имущество и рассказывал о родах в США. Этот эпизод стал поводом для проверки его декларации НАПК, которое обнаружило ложные данные.

По результатам проверки, 9 июля 2025 Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КГКП) подала прокурора на увольнение. Уже на следующий день после этого решения, 10 июля, Александр Малеев оформил отпуск по уходу за ребенком до 11 сентября 2026 года. 23 июля Офис Генпрокурора издал приказ об увольнении, но выполнить его можно будет только после завершения декретного отпуска.

Закон на стороне прокурора

На вопрос журналистов, почему он ушел в декрет, Малеев ответил: «А почему у нас существует такое право, предоставленное законом?». Адвокат Надежда Чухраева подтвердила, что работодатель не имеет права уволить работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, если инициатива увольнения идет от работодателя.

Александр Малеев также заявил, что не согласен с решением КГКП и обжалует его в суде. Журналисты нашли определение суда об открытии производства по иску прокурора о признании приказа об увольнении противоправным и восстановлении его в должности. Остается открытым вопрос о том, получал ли Малеев выплаты в связи с отпуском, на который он не предоставил прямого ответа, отметив, что все будет видно в его декларации.

Напомним, Александр Малеев не задекларировал аренду элитного дома площадью 130 м² в Буче Киевской области, стоимость которой может достигать около $3 тысяч в месяц. Именно этот факт стал известен благодаря откровениям его жены на телевидении. Анна Малеева подтвердила аренду дома, но утверждала, что не знает точной стоимости и отметила, что семья живет «на два города» — Одессу и Киев.