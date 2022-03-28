Супермаркеты "АТБ" возобновляют работу в Киеве и области

Супермаркеты "АТБ" возобновляют работу в Киеве и области

Постепенно будут возобновлять работу во всех регионах, когда будет разрешаться ситуация.

Супермаркеты "АТБ" возобновляют работу в Киеве и области.

Ранее в Киеве работали 34 опорных маркета компании. Сейчас в городе дополнительно открыли еще 11 маркетов, закрытых несколько дней назад из-за обострения военной ситуации.

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Об этом сообщает "Вечерний Киев".

Также сегодня, 28 марта, в Киевской области дополнительно открыли 10 маркетов: в Борисполе, Яготине и селе Софиевская Борщаговка.

Всего в Киеве сегодня работают 45 маркетингов сети "АТБ". Постепенно будут возобновлять работу во всех регионах, когда будет разрешаться ситуация.

Напомним, Россия продолжает наращивать свои войска возле Киева. Они пытаются оцепить украинскую столицу.

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