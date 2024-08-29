Супермаркеты обязали по-новому выдавать наличные деньги на кассах: НБУ ввел новые правила

Некоторые купюры и монеты должны утилизироваться, а не попадать к покупателям.

Посетители супермаркетов теперь могут не брать купюры, которые им выдают в рамках услуги "наличные деньги на кассе", если они в неликвидном состоянии.

Об этом заявили в Национальном банке Украины (НБУ).

Купюры, которые выдают на кассах, не должны вызывать сомнения в их подлинности и платежности, поэтому Нацбанк поручил субъектам хозяйствования при предоставлении услуги "наличные деньги на кассе" выдавать владельцу платежной карты только пригодные к обращению платежные банкноты и монеты.

"Вместо этого изношенные банкноты не должны попадать к клиентам, а должны изыматься и сдаваться вместе с наличной выручкой в обслуживающие банки", – сообщили в НБУ

Что нужно знать о своих правах при покупке товаров

Следует также помнить, что работники магазинов и супермаркетов не могут заставить оплачивать поврежденный или разбитый товар. В таком случае фиксируется факт повреждения имущества, согласно закону "О защите прав потребителей", запрещающего продавать поврежденный или разбитый товар.

Если в магазине все же настаивают на вине покупателя, то должны доказать это в суде. Самостоятельно взимать плату за поврежденный товар они не вправе. В этом случае покупатели могут вызвать полицию.

Также является нарушением отказа принимать деньги у покупателя под предлогом отсутствия сдачи. На такого кассира можно подать жалобу.

Напомним, в Киеве женщина приобрела еду, которая еще шевелилась. Бургер в отделе кулинарии одной из столичных сетей супермаркетов на Оболони оказался с живым тараканом.

Читайте также: