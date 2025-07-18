Суперсила «Помощь ВСУ»: абоненты Киевстара собрали более 150 млн грн в поддержку защитников

Реклама

В настоящее время компания запустила обновленную Суперсилу «Помощь ВСУ+», позволяющую абонентам подписки донатить в поддержку армии, просто пользуясь мобильной связью. Донат автоматически списывается при оплате тарифа без дополнительных платежей абоненту.

«Ежемесячная поддержка армии, которую обеспечивают наши абоненты, — это пример того , как единение и доверие способны формировать реальную силу. Комаров, СЕО Киевстар.

За время существования благотворительной Суперсилы «Помощь ВСУ» уже реализован ряд проектов по обеспечению войск пикапами, поддержки ПВО, разминирования украинских территорий. Сейчас Киевстар и «Вернись живым» олицетворяют уже шестой совместный проект — «Нам здесь жить: Школа операторов наземных дронов Варан». Цель инициативы собрать 35 миллионов гривен на обустройство школы, которая будет готовить операторов наземных роботизированных комплексов (НРК) для Сил Обороны.

Реклама

Абоненты предоплаченной связи могут присоединиться к проекту благодаря Суперсиле «Помощь ВСУ+». Достаточно отправить SMS-сообщение с любым текстом на номер 88032 или позвонить по телефону и следовать голосовым подсказкам. Контрактные абоненты и все неравнодушные могут задонатить на спецсчет и банке проекта. На начало июля 2025 года собрано более 33 млн грн.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 31 мая 2025 года Киевстар инвестировал более 3,2 млрд грн в помощь ВСУ, восстановление инфраструктуры, поддержку абонентов, цифровую трансформацию и социальные инициативы.