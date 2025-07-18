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- Украина
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Суперсила «Помощь ВСУ»: абоненты Киевстара собрали более 150 млн грн в поддержку защитников Актуально
Абоненты Киевстар продолжают системно и комплексно помогать украинской армии. Благодаря подключенной благотворительной Суперсиле «Помощь ВСУ», им удалось собрать уже 150 818 533 гривен на нужды Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения. Все средства были направлены на проекты, реализуемые совместно с фондом «Вернись живым».
В настоящее время компания запустила обновленную Суперсилу «Помощь ВСУ+», позволяющую абонентам подписки донатить в поддержку армии, просто пользуясь мобильной связью. Донат автоматически списывается при оплате тарифа без дополнительных платежей абоненту.
«Ежемесячная поддержка армии, которую обеспечивают наши абоненты, — это пример того , как единение и доверие способны формировать реальную силу. Комаров, СЕО Киевстар.
За время существования благотворительной Суперсилы «Помощь ВСУ» уже реализован ряд проектов по обеспечению войск пикапами, поддержки ПВО, разминирования украинских территорий. Сейчас Киевстар и «Вернись живым» олицетворяют уже шестой совместный проект — «Нам здесь жить: Школа операторов наземных дронов Варан». Цель инициативы собрать 35 миллионов гривен на обустройство школы, которая будет готовить операторов наземных роботизированных комплексов (НРК) для Сил Обороны.
Абоненты предоплаченной связи могут присоединиться к проекту благодаря Суперсиле «Помощь ВСУ+». Достаточно отправить SMS-сообщение с любым текстом на номер 88032 или позвонить по телефону и следовать голосовым подсказкам. Контрактные абоненты и все неравнодушные могут задонатить на спецсчет и банке проекта. На начало июля 2025 года собрано более 33 млн грн.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 31 мая 2025 года Киевстар инвестировал более 3,2 млрд грн в помощь ВСУ, восстановление инфраструктуры, поддержку абонентов, цифровую трансформацию и социальные инициативы.