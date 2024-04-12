Суперсила "Помощь ВСУ" от Киевстар усиливает связь для ПВО

В рамках совместной благотворительной инициативы "Нам здесь жить: мобильные системы связи для ПВО" для поддержки Воздушных сил объединились фонд "Вернись живым", компания Киевстар, ее абоненты и неравнодушные украинцы. В частности, абоненты предоплаченной связи Киевстар могут присоединиться, подключив благотворительную Суперсилу "Помощь ВСУ".

Цель инициативы - обеспечить защитников Воздушного командования "Юг" десятью комплексными аппаратными связи и необходимым оборудованием общей стоимостью 65 миллионов гривень.

Абоненты Киевстар могут подключить уникальную благотворительную Суперсилу "Помощь ВСУ" - это специальная подписка, которая позволяет делать ежемесячный донат до 50 грн, просто пользуясь мобильной связью. Донат автоматически списывается при оплате тарифа без дополнительных платежей для абонента, пока у него подключена подписка. Благодаря Суперсиле с начала полномасштабного вторжения было собрано более 65 180 930 грн на гуманитарные нужды ВСУ.

Как подключить Суперсилу "Помощь ВСУ":

убедиться, что в вашем тарифе есть Суперсила "Помощь ВСУ" - это удобно сделать в приложении "Мой Киевстар";

подключить Суперсилу "Помощь ВСУ" - это можно сделать через приложение "Мой Киевстар", по номеру 500 или по USSD-запросу *550*11*1#;

просто платите за свой тариф как всегда, а Киевстар перечислит до 50 грн с каждой оплаты тарифа в фонд "Вернись живым".

Напомним, что Киевстар выделил фонду компетентной помощи армии "Вернись живым" 50 миллионов гривень в рамках совместной инициативы.

"Комплексные аппаратные связи - это новые проходные грузовики, которые сопровождают противовоздушные ракетные комплексы. Они обеспечивают устойчивый и защищенный канал связи между дивизионом и командованием. Оборудованы всем необходимым, чтобы военные специалисты могли развернуть связь в полевых условиях и быстрее сбивать вражеские воздушные цели", - говорит консультант "Вернись живым" Алексей Дубинка.

Проект продлится до достижения целевой суммы сбора в размере 65 миллионов гривень. Более подробная информация - на странице проекта.