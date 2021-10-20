SUPERWOMAN 2021: СЕО Moneyveo поделилась авторской методикой достижения целей

Недавно в Киеве состоялся бизнес-форум SUPERWOMAN. На мероприятии СЕО финтех-компании Moneyveo Алена Андроникова впервые презентовала аудитории авторскую модель "Спираль достижений".

SUPERWOMAN – это первый в Украине форум в формате Women2Women, созданный женщинами и для женщин. Это уникальная площадка для развития и обучения, рождения идей и проектов, обмена опытом и инсайтами, вдохновения и нетворкинга. В мероприятии приняли участие Ярослава Гресь, Елена Голец, Марина Авдеева, Валерия Гузема и другие бизнес-леди.

СЕО Moneyveo выступила с темой: "Как выйти из круга? Авторская модель достижения целей". Как призналась сама Алена, для нее это первый выход на сцену, когда необходимо рассказывать не о привычных hard вещах, таких как трансформация, скоринги, логоритмические регрессии и др, а о soft mindset – то есть, о своем мировоззрении и системе ценностей.

"Несмотря на мой 22-летний опыт предпринимательской деятельности, я только недавно поняла, какая философия заложена в мою систему координат достижения успеха. И этой теорией я хочу поделиться с вами. Я поняла одну основополагающую вещь. Главное не то, куда мы идем, а то, как мы трансформируемся на своем пути, – подчеркнула Алена. Важно сравнивать себя сегодняшнюю с той, которая была вчера. Задавайте себе вопросы: чем сегодня я стала лучше? Какой я хочу быть завтра и как приду к желаемому результату? Самореализация через самопознание дает колоссальный заряд энергии для того, чтобы двигаться дальше".

Суть спирали достижений Алены

Авторская модель “Спираль достижений” – это личная теорема, которую СЕО Moneyveo доказала слушателям. Она заключается в наличии трех движущих сил на каждом витке спирали:

Ценности (зачем, ради чего мы что-либо делаем). Ресурс (благодаря чему это делаем). Цель (объект достижений).

Каждый новый виток начинается с ценностей. Чтобы объяснить, как эта модель работает, Алена поделилась личным жизненным примером. Она рассказала, как ей удавалось нащупывать свои ценности, находить внутренние ресурсы и приходить к новым целям на определенном этапе жизни.

В 19 лет, будучи студенткой двух высших учебных заведений и параллельно работая, Алена осознала, что в 25 лет хочет стать финансовым директором. Использовав имеющиеся на тот момент ценности (желание стать независимой от родителей, получать самостоятельный заработок и реализовать свои первые бизнес-идеи), ресурсы (время, здоровье и драйв), девушка разработала собственный action plan (предприняла конкретные шаги). Благодаря упорству и реализации этого плана Алена в 25 лет таки достигла своей цели. Следующая ее цель заключалась в том, чтобы стать собственником бизнеса.

Сегодня Алена Андроникова является не только CEO лидера рынка небанковского потребительского кредитования, компании Манивео, но и co-founder сервиса онлайн-кредитования во Вьетнаме. Ей удалось собрать мотивированную команду, увеличить обороты компании в 10 раз, построить систему создания продуктов и выйти на международный рынок. Под ее руководством Moneyveo преодолела отметку в 1 миллион клиентов.

"На сегодняшний день мной движут такие ценности – видение: то есть возможность взять что- то из будущего, чтобы сделать настоящее лучшим. Значимость: быть не только топ-менеджером или лидером на рынке финансовых услуг, но и значимой для многих людей. Партнерство: важно не только отдавать свой опыт, экспертизу и навыки, а и получать обратную связь – отзывы, благодарность, критику", – делится Алена.

А для того, чтобы начать работать над своими целями и собой уже сейчас эксперт порекомендовала воспользоваться проверенным ритуалом, инструментом достижения целей – "10 на 30". Записывая каждый день свои цели, следует задавать себе вопрос не только: “Чего я хочу достичь?”, а: “Какой я хочу быть когда этого достигну?”.

Напомним, СЕО Moneyveo является успешной бизнес-вумэн и признанным экспертом в сфере fintech, лидером рейтингов международных и национальных масштабов. Алена Андроникова входит в "ТОП-25 самых успешных женщин украинского бизнеса" (рейтинг "Власть денег"), в "ТОП-50 самых влиятельных женщин финтеха" (от Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний). Ее достижения отмечены в международном специализированном рейтинге "Топ-25 женщин-лидеров финтех-сферы Европы 2021" и т. п.

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