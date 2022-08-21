Супруга услышала выстрел и обнаружила тело: полиция расследует факт гибели руководителя СБУ в Кировоградской области

В Кропивницком в своей квартире обнаружили тело руководителя СБУ области.

По предварительной версии, он застрелился.

Правоохранители по факту гибели мужчины возбудили уголовное производство, сообщает Офис генпрокурора Украины.

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Местная прокуратура в военной и оборонной сфере внесла в ЕРДР сведения по факту гибели начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

"По данным следствия, 20 августа 2022 года около 22:25, находясь в собственной квартире, жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат тело мужчины с огнестрельным ранением без признаков жизни", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что пьяный экс-депутат захватил мэрию в армянском городе, бросил в полицейскую гранату и застрелился.

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