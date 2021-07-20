Супруги были в разводе, мужчина был судим за домашнее насилие: новые подробности убийства матери и дочери в Луцке

Супруги были в разводе, мужчина был судим за домашнее насилие: новые подробности убийства матери и дочери в Луцке

За насилие над женой и дочерью суд оштрафовал мужчину на 1530 грн.

Мужчину, который 20 июля в Луцке убил дочь и екс-жену, в мае 2021 судили за домашнее насилие над родными. Тогда суд оштрафовал мужчину.

Об этом сообщает издание volynpost.com.

Известно, что 62-летний подозреваемого в убийстве 22-летней дочери и 56-летней екс-жены в мае 2021 судили за избиение погибших. Однако суд тогда учел то, на то, что мужчина является безработным пенсионером и имеет III группу инвалидности. Следовательно, ему только назначили штраф в размере 1530 гривен.

Как сообщает 12 канал, супруги были в разводе, но проживали вместе. Убитая 22-летняя девушка заканчивала университет в Ровно. Соседи подозреваемого рассказали, что 62-летний мужчина не злоупотреблял алкоголем, однако он часто вел себя агрессивно.

ГУ Нацполиции в Волынской области

Напомним, в Луцке мужчина зарубил женщину и дочь. Подозреваемый сам обо всем рассказал соседке, его задержали.

Соседи мужчины, подозреваемого в убийстве жены и дочери, говорят, что не удивлены, что такое случилось. Мужчина был семейным тираном, и от него часто приходилось спасать жену и дочь. На этот раз спасти женщин не удалось. 56-летнюю мать он зарубил в постели, а дочь — в коридоре. Мужчина отрубил женщине голову. По словам сестры погибшей, покойная постоянно обращалась в полицию, однако там должным образом не реагировали.

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