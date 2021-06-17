Семейную пару иностранцев не впустили в Украину из-за посещение Крыма

Семейной паре запретили въезд на территорию Украины на 3 года.

В пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области не пустили на территорию Украины супругов из-за незаконного посещения Крыма.

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Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Гражданин Германии и гражданка России прибыли легковым автомобилем на въезд в Украину в пункт пропуска "Сеньковка". При прохождении паспортного контроля пограничники установили, что в апреле 2021 они совершили въезд-выезд через закрытый правительством Украины пункт пропуска в Автономную Республику Крым. Также у иностранцев не было ПЦР-теста с отрицательным результатом, экспресс-теста на антитела, сертификата о полном курсе вакцинации.

Супруги не впустили на территорию Украины и запретили въезд сроком на 3 года.

Напомним, что в ночь на 17 июня на территорию Украины незаконно залетел самолет из Румынии.

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