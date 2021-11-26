Супруги из Житомирской области усыновили 9 детей и просят помочь обустроить дом для малышей

Детский дом на Житомирщине, где проживают супруги с 9 детьми, нуждается в помощи в обустройстве.

В Житомирской области Людмила и Николай усыновили 3 детей, а затем еще 6 подростков. Сейчас супруги занимаются 9 детьми в возрасте от 3 до 16 лет, но собственный дом оказался маленьким для такого количества человек, поэтому семье пришлось переехать из своего уютного дома в государственный детский дом семейного типа (ДДСТ). Чтобы обустроить этот дом, Людмила и Николай просят неравнодушных помочь строительными материалами, мебелью и орудием для спортплощадки.

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4,5 года назад Людмила и Николай забрали из приюта в Новограде троих деток. А год назад супруги прошли подготовительные курсы и возглавили ДДСТ, после чего им доверили еще 6 подростков.

Собственный дом оказался маленьким для такого количества детей, поэтому семье пришлось переехать в государственное жилье (ДДСТ). Но родители не испугались.

Супруги из Житомира усыновили 9 детей

Сейчас супруги постепенно делают ремонт собственными силами. Николай и Людмила вместе с детьми завели корову, цыплят и посадили огород. Старшие поступили в колледж, а дети пошли в начальную школу.

Супруги из Житомира усыновили 9 детей

Сейчас семья просит неравнодушных помочь с строительными материалами для обустройства дома, учебниками для детей и играми для развития. Также семья с радостью примет вещи в хорошем состоянии: мебели, ковры, гаджеты для детей и орудие для спортплощадки и т.д.

Супруги из Житомира усыновили 9 детей

Для желающих помочь многодетной семье быстрее обустроить дом предоставляем ниже контактные данные.

Супруги из Житомира усыновили 9 детей

телефон мамы Барбух Людмилы Николаевны (097) 728-36-43,

или отделение Новой почты №1 в селе Гульск, Новоград-Волынского р-на, Житомирской области.

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