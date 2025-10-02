ТСН в социальных сетях

Украина
46
1 мин

Супруги одесситы планировали взорвать военных: детали от СБУ

Российские спецслужбы готовили теракт в Одессе, но СБУ сработала на опережение: агенты были задержаны на пути к месту преступления со взрывчаткой.

Ирина Лабьяк
Задержанные супруги из Одессы, которые готовили теракт

Задержанные супруги из Одессы, которые готовили теракт / © СБУ

Служба безопасности задержала в Одессе супругов российских агентов, которые по заданию врага готовили теракт — подрыв украинских военных.

Об этом сообщили в СБУ.

Для совершения теракта одесские супруги получили от работников российских спецслужб координаты, по которым нашли схрон и забрали из него самодельную взрывчатку.

Перед этим пара промониторила места наибольшего сосредоточения военнослужащих Сил обороны Украины, обозначала соответствующие локации на гугл-картах и «отчиталась» российскому куратору.

После «согласования» с врагом одного из объектов злоумышленники планировали заложить там взрывчатку. Однако СБУ заблаговременно разоблачила супругов, задокументировала их преступления и задержала, когда мужчина и женщина направлялись к месту запланированного теракта.

Российскими агентами оказались супруги безработных одесситов, которых враг завербовал в телеграм-канале по поиску «легких заработков».

У задержанных провели обыски, во время которых изъяли смартфоны с доказательствами работы на РФ.

Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении в подготовке к теракту. Дополнительно решается вопрос о квалификации преступлений как государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Пара находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила и задержала пятерых агентов РФ, которые действовали в разных регионах и занимались поджогами и диверсиями по заказу врага, клюнув на обещания «легких денег» в телеграм-каналах.

