Супруги с Харьковщины работали на врага, выдавая себя за зооволонтеров: как их наказали

Прокурор Харьковской областной прокуратуры / © Прокуратура Харьковской области

Реклама

К 15 годам за решеткой приговорены супруги с Харьковщины, которые работали на врага, выдавая себя за зооволонтеров.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

«При поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал двух граждан виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Реклама

Супругам-предателям назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры доказали, что супруги из одного из поселков, расположенных в пригороде Харькова, собирали информацию о местах дислокации украинских военных и техники для врага.

Выдавая себя за зооволонтеров, которые заботятся о бездомных животных, они объезжали местность якобы в поиске брошенных домашних любимцев. Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина и женщина даже обустроили на территории собственного домовладения «приют».

Супруги-предатели / © Прокуратура Харьковской области

Супруги-предатели / © Прокуратура Харьковской области

Осужденные выискивали, где находится личный состав Сил обороны, места стационарного лечения раненых украинских защитников. Помимо непосредственных разведывательных вылазок они под видом обычных разговоров с другими жителями выспрашивали необходимые данные.

Установлено, что мужчину и женщину завербовал их знакомый, который является куратором по Харьковскому направлению.

Правоохранители задержали супругов по месту жительства в январе 2025 года. В ходе санкционированных обысков у них были изъяты мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Суда они ожидали под стражей. В ходе судебного разбирательства полностью признали свою вину.

Напомним, СБУ задержала еще трех российских агентов, которые корректировали удары по Киеву.