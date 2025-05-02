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Супруги с Харьковщины работали на врага, выдавая себя за зооволонтеров: как их наказали
Супругам-предателям назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
К 15 годам за решеткой приговорены супруги с Харьковщины, которые работали на врага, выдавая себя за зооволонтеров.
Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.
«При поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал двух граждан виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины)», — говорится в сообщении.
Супругам-предателям назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокуроры доказали, что супруги из одного из поселков, расположенных в пригороде Харькова, собирали информацию о местах дислокации украинских военных и техники для врага.
Выдавая себя за зооволонтеров, которые заботятся о бездомных животных, они объезжали местность якобы в поиске брошенных домашних любимцев. Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина и женщина даже обустроили на территории собственного домовладения «приют».
Осужденные выискивали, где находится личный состав Сил обороны, места стационарного лечения раненых украинских защитников. Помимо непосредственных разведывательных вылазок они под видом обычных разговоров с другими жителями выспрашивали необходимые данные.
Установлено, что мужчину и женщину завербовал их знакомый, который является куратором по Харьковскому направлению.
Правоохранители задержали супругов по месту жительства в январе 2025 года. В ходе санкционированных обысков у них были изъяты мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
Суда они ожидали под стражей. В ходе судебного разбирательства полностью признали свою вину.
Напомним, СБУ задержала еще трех российских агентов, которые корректировали удары по Киеву.