Супруги в Николаеве имели совместную преступную страсть: фото

В их доме правоохранители обнаружили различные виды отмычек и похищенное из чужих квартир имущество.

В среду, 20 октября, в городе Николаеве сотрудники полиции по горячим следам раскрыли квартирную кражу, о которой сообщил накануне местный житель. С его квартиры неизвестные похитили 2000 долларов США, 8000 гривен, а также планшет, фотоаппарат и ноутбук.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, вскоре подозреваемых установили и задержали оперативники.

"Ими оказались сожители 34-х и 30-ти лет. Мужчина из Харьковской области, ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей за разбойное нападение, его сообщница — жительница Николаева", — говорится в сообщении.

Во время обыска в доме гражданских супругов правоохранители изъяли имущество потерпевшего, а также орудия преступления — 33 отмычки, а также 15 женских сумок и рюкзаков, несколько наручных часов, обувь, дубленки, куртки, шубы, бытовую технику и более 70 наименований ювелирных изделий.

Полицейские устанавливают причастность злоумышленников к другим кражам на территории Николаева, а также пути реализации похищенного и окончательное количество пострадавших.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины, которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области неизвестные ворвались в дом супругов, избили и ограбили хозяев. После нападения разбойников у мужчины остановилось сердце.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку