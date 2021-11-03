Супругу Семенченко заподозрили в присвоении средств благотворительного фонда — СМИ

По данным следствия, она присвоила не менее 150 000 гривен.

Служба безопасности Украины заподозрила супругу бывшего народного депутата Семена Семенченко в краже денег "Благотворительного фонда батальона "Донбасс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, речь идет о жене бывшего комбата Донбасса Наталье Московец (Музыка). Данную информацию она подтвердила в своем Facebook.

Согласно релизу на сайте СБУ, женщина, имея доступ к карточному счету Фонда, проводила расчетные операции и снимала наличные деньги.

"Денежные средства она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона. Следствием задокументирован факт присвоения и растраты указанной гражданкой более 150 тысяч гривен. Все это — из средств, которые жертвовались нашими соотечественниками на нужды и развитие добровольческого батальона", – говорится в сообщении.

Ей объявили о подозрении по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним:

В начале 2021 года СБУ разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". Ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности.

не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". Ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности. По данным следствия, организаторами "компании" были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ".

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