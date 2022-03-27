Существует целый ряд факторов, почему война в Украине может затянуться.

Существует целый ряд факторов, почему война в Украине может затянуться.

Теперь необходимо готовиться к отражению новых атак российской армии.

Путин не успокоится – после первых неудач он не уйдет просто так из Украины.

Об этом сообщил директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в материале НВ.

По его словам, судя по последним решениям саммита НАТО, прямая российская угроза странам-членам Альянса воспринимается как долгосрочная. Поэтому Североатлантический союз должен позаботиться о своем вооружении.

"Североатлантический Альянс должен срочно восстановить себя как реальную оборонную структуру. Это предполагает срочное увеличение военных расходов стран-членов НАТО. Фактически речь идет о наращивании производства вооружений и укреплении оборонного потенциала НАТО", — написал Фесенко.

По словам политолога, есть ряд факторов, свидетельствующих о возможности затягивания войны России в Украине. В первую очередь, Путин не уйдет просто так из Украины после первых неудач, поэтому нужно готовиться к отражению новых атак российской армии.

"Для этого нужно обеспечить пополнение потребностей Вооруженных сил Украины в оружии и боеприпасах. И речь должна идти не только о передаче Украине старых, еще советских вооружений, или излишков вооружения в отдельных западных странах. Нужна долгосрочная программа поставки Вооруженных сил Украины. Это обязательное условие нашей будущей победы", — подчеркнул Фесенко.

Он убежден, что необходимо разработать программу типа ленд-лиза, которую использовали Соединенные Штаты для поддержки Великобритании и Советского Союза в войне против фашистской Германии.

"Эту идею уже неоднократно высказывали, и ее уже нужно практически прорабатывать. Такая программа позволит поставить помощь Украине на системную, спланированную и стратегическую основу, обеспечивая ее потребности на перспективу, а не только в текущем режиме и только с частичным покрытием имеющихся потребностей", — объяснил Фесенко.

Напомним, в администрации президента США и в экспертных кругах пока нет четкого видения,. сколько может длиться война в Украине.

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