Существует ли для Украины альтернатива вступления в НАТО: Зеленский подчеркнул важный нюанс

США будет влиять на развитие войны в Украине.

Изменение политики США после президентских выборов 5 ноября может стать тем "планом Б" для Украины, который станет альтернативой вступлению в НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью в эфире национального телемарафона.

По его словам, пока преждевременно обсуждать любые планы.

“Все может измениться после выборов... Такова ситуация, что главный донор в содействии Украине Соединенные Штаты. Если их политика после выборов изменится, эти изменения и есть “план Б”. Сама политика США будет влиять на развитие этой войны или развитие окончания войны”, — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что сегодня нереально делать прогнозы по будущей политике США, исходя из заявлений в предвыборный период, поскольку борьба на американских выборах идет "не за Украину".

"У них в Америке выборы это тоже война, без пуль, но война", — отметил украинский президент.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский признал, что результат президентских выборов в США будет решающим для будущего Украины и ее амбиций по отношению к НАТО.

План победы: Украине нужны оружие и приглашение в НАТО

Читайте также: