Существует ли другой метод освобождения Крыма, кроме военного: у президента дали четкий ответ

В вопросе освобождения Крыма Украина не отказывается от дипломатических путей.

Заместитель постпреда президента Украины в АР Крым Денис Чистиков сообщил, существует ли другой метод увольнения Крыма, кроме военного.

Об этом Чистиков рассказал в эфире телемарафона 9 сентября.

"Как отметил президент, оно (решение – ред.) будет комплексным. При подходе к административной границе с временно оккупированным Крымом ВСУ продемонстрируют все свои усилия и это сможет переломить (позицию России, – ред.). В том числе и международное сообщество будет давить на Российскую Федерацию... Если она откажется, тогда будет продолжаться военный фактор", — сказал Чистиков.

Заместитель постпреда президента Украины в АР Крым отметил, что в вопросе освобождения Крыма Украина не отказывается от дипломатических путей.

"Украина не отказывается от дипломатических путей, поскольку оружие – оно все же поставляется в ходе дипломатических переговоров с международными партнерами", — подытожил Денис Чистиков.

Напомним, патриоты бойкотируют "выборы РФ" на полуострове.

Читайте также: