- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 2 мин
Существует ли опасность утечки радиации: эксперт рассказал о ситуации на ЧАЭС после атаки РФ
Пока опасности утечки радиации на ЧАЭС нет, сообщил член Общественного совета при Государственном агентстве по вопросам управления зоной отчуждения.
На Чернобыльской АЭС опасности утечки радиации нет.
Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил член Общественного совета при Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, комментируя ситуацию на ЧАЭС после атаки РФ.
«Действительно, в новом безопасном конфайнменте в начале этого года ударным дроном пробили отверстие, начался пожар и герметичность этого нового конфаймента, построенного за последние годы, нарушена. Герметичность и сейчас хуже всего, что россияне сделали, они отсрочили, они отложили во времени планируемые меры по ликвидации последствий аварии еще в 86-м году. Но что это значит практически, скажем так, для людей? Дело в том, что вот этот новый безопасный конфайнмент, который построили и который должен как раз и защищать от саркофага, под которым есть развал четвертого реактора, он поврежден», — отметил он.
Но саркофаг, который с 86 года до сих пор стоит под этой аркой, по словам Емельяненко не пострадал. То есть саркофаг стоит до сих пор. Это уже, конечно, аварийная конструкция, потому что в 86-м году она строилась без каких-либо сроков, скажем так, обслуживание даже 40, 50, 60 лет, и именно поэтому над ним построили вот этот новый безопасный конфайнмент, который сейчас и поврежден.
«То есть Россия, вы видите, она заставляет деградировать всех находящихся вокруг, чтобы они максимально соответствовали своей России. У нас был этот, у нас есть этот конфайнмент, это самое современное, технологичное, самое большое в мире по размеру здание объект, который должен хранить вот этот развал реактора и под которым должен демонтироваться старый саркофаг. Но работы по демонтажу еще не были проведены, поэтому в принципе опасности выхода радиации сейчас нет», — объяснил эксперт.
Что предшествовало
На днях МАГАТЭ выпустила отчет, в котором говорилось, что защитная арка над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. больше не выполняет своих основных функций. Новый саркофаг был поврежден во время российского удара в феврале этого года.
Как сообщалось, 1 октября ЧАЭС оказалась в блэкауте из-за российских обстрелов Славутича. Это повлекло за собой критические скачки напряжения в сети. В результате без электроснабжения остался новый безопасный конфайнмент — ключевой объект, известный как «Арка», изолирующий разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.
Напомним, 14 февраля 2025-го армия РФ ударила дроном по саркофагу разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Укрытие было фактически пробито. Но радиационный фон после атаки оставался в норме.