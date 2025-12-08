Существует ли опасность утечки радиации: эксперт рассказал о ситуации на ЧАЭС после атаки РФ

Поврежден укрытие ректора на ЧАЭС

Реклама

На Чернобыльской АЭС опасности утечки радиации нет.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил член Общественного совета при Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, комментируя ситуацию на ЧАЭС после атаки РФ.

«Действительно, в новом безопасном конфайнменте в начале этого года ударным дроном пробили отверстие, начался пожар и герметичность этого нового конфаймента, построенного за последние годы, нарушена. Герметичность и сейчас хуже всего, что россияне сделали, они отсрочили, они отложили во времени планируемые меры по ликвидации последствий аварии еще в 86-м году. Но что это значит практически, скажем так, для людей? Дело в том, что вот этот новый безопасный конфайнмент, который построили и который должен как раз и защищать от саркофага, под которым есть развал четвертого реактора, он поврежден», — отметил он.

Реклама

Но саркофаг, который с 86 года до сих пор стоит под этой аркой, по словам Емельяненко не пострадал. То есть саркофаг стоит до сих пор. Это уже, конечно, аварийная конструкция, потому что в 86-м году она строилась без каких-либо сроков, скажем так, обслуживание даже 40, 50, 60 лет, и именно поэтому над ним построили вот этот новый безопасный конфайнмент, который сейчас и поврежден.

«То есть Россия, вы видите, она заставляет деградировать всех находящихся вокруг, чтобы они максимально соответствовали своей России. У нас был этот, у нас есть этот конфайнмент, это самое современное, технологичное, самое большое в мире по размеру здание объект, который должен хранить вот этот развал реактора и под которым должен демонтироваться старый саркофаг. Но работы по демонтажу еще не были проведены, поэтому в принципе опасности выхода радиации сейчас нет», — объяснил эксперт.

Что предшествовало

На днях МАГАТЭ выпустила отчет, в котором говорилось, что защитная арка над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. больше не выполняет своих основных функций. Новый саркофаг был поврежден во время российского удара в феврале этого года.

Как сообщалось, 1 октября ЧАЭС оказалась в блэкауте из-за российских обстрелов Славутича. Это повлекло за собой критические скачки напряжения в сети. В результате без электроснабжения остался новый безопасный конфайнмент — ключевой объект, известный как «Арка», изолирующий разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.

Реклама

Напомним, 14 февраля 2025-го армия РФ ударила дроном по саркофагу разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Укрытие было фактически пробито. Но радиационный фон после атаки оставался в норме.