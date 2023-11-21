Существует три вида угрозы: эксперт объяснил, какие задачи будут выполнять разные уровни защиты энергообъектов Украины

На встрече с представителями посольств США и Великобритании глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем сообщил о том, что Украина готовит трехуровневую защиту своих энергетических объектов на случай повторения российских воздушных ударов. Однако подробности о перечне защищенных объектов секретны.

Об этом рассказал аналитик энергетических рынков Максим Белявский в комментарии "24 каналу". Он отметил, что сооружая три уровня защиты для критической инфраструктуры, Украина пытается лучше подготовиться к отопительному сезону.

В чем состоит трехуровневая защита

Первый уровень угрозы, которому готовится противодействовать агентство восстановления и развития инфраструктуры, – это обломки, которые могут повредить узлы энерготехнического оборудования.

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Второй уровень заключается в защите от непосредственного механического проникновения снаряда или носителя взрывчатки.

И, наконец, третий уровень защиты должен амортизировать взрывную волну от российского удара.

"Именно поэтому и речь идет о трех уровнях защиты. То есть есть три цели или задачи, которые так или иначе выполняют эти уровни защиты. Я верю в то, что такая работа проводится и Украина делает все возможное и невозможное, чтобы подготовиться к очередному отопительному сезону во время полномасштабного вторжения России", – отметил аналитик.

Напомним, первым уровнем защиты Агентство восстановления защищает 90 объектов в 21 области, вторым – 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях и третьим – 22 подстанции в 14 областях.

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