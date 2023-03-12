Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Существует угроза детонации: жителей Одессы предупредили о минной опасности

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
392
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Существует угроза детонации: жителей Одессы предупредили о минной опасности

Фото: ГСЧС

В Черном море наблюдается штормовая погода.

В воскресенье, 12 марта, в Черном море наблюдается шторм. Жителей Одессы и области предупредили о минной опасности.

Об этом сообщают местные власти в Telegram-канале.

В Одессе без осадков, однако фиксируются шквальные порывы ветра. Утром порывы достигают 15-18 м/с. Поэтому в Черном море наблюдается шторм.

"Такие погодные условия повышают минную опасность. Вражеские взрывоопасные предметы могут дрейфовать вдоль побережья. Также существует угроза детонации мин и выбрасывания на берег", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Sky News, около 40% территории страны загрязнены минами.

Глава МВД Игорь Клименко подчеркнул, что Украине не хватает тяжелой техники для разминирования территорий.

Читайте также:

Уникальные кадры взрывотехников: с чем приходится работать в Херсонской области

Уникальные кадры взрывотехников: с чем приходится работать в Херсонской области

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
392
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация