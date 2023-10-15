Существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога – украинские военные

Воздушная тревога распространяется по Украине.
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Об этом заявили Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях и автономной республике Крым.
Напомним, что ранее сообщалось, что наблюдается активность вражеской авиации на юго-восточном направлении.
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