Существует угроза жизни: Офис генпрокурора требует закрыть аварийное Херсонское СИЗО

Состояние помещений в этом СИЗО является неудовлетворительным и угрожает жизни людей.

В Херсонском СИЗО нарушаются условия для содержания заключенных, их не обеспечено достаточной площадью, а из-за аварийного состояния административных зданий и режимного корпуса существует реальная угроза жизни и здоровью находящихся и персонала учреждения. В связи с этим Офис генпрокурора требует закрыть Херсонское СИЗО.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Так, при проверке оказалось, что фактически для содержания заключенных в СИЗО функционирует только один корпус. Эксплуатацию режимных корпусов № 2 и № 3 прекратили еще в 2014 году, поскольку их признали аварийными. Заключенных перевели в Николаевское СИЗО, а также на участки следственного изолятора при Северной исправительной колонии № 90 и Дарьевской исправительной колонии № 10.

Как выяснилось, в корпусе №1 сейчас держится 427 человек, когда максимум может быть 277. Превышение нормы приводит к тому, что жилая площадь на каждого из взятых под стражу и осужденных лиц составляет от 1,3 до 1,8 м кв, что является нарушением не только национального законодательства, но и ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В Офисе генерального прокурора заявили, что дальнейшая эксплуатация админзданий и режимного корпуса № 1 СИЗО невозможна, что ранее также подтвердил эксперт. В результате министру юстиции внесли документ и требованием немедленно прекратить использование этих зданий.

Также читайте В Сети показали, как выглядят камеры в Лукьяновском СИЗО после ремонта

"Мы должны прекратить нарушения прав заключенных в Херсонском СИЗО, поэтому я сегодня внес указание министру юстиции с требованием немедленно решить вопрос о прекращении использования аварийных помещений и направление заключенных в другие учреждения предварительного заключения", — заявил заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что надо установить лимит на пребывание в следственных изоляторах для обвиняемых, чей судебный процесс затягивается на длительное время.

Как сообщалось, в женской Качановской колонии №54 (Харьковская область) сделали ремонт. Именно в этой колонии, в 2012 году находилась в заключении экс-премьер, а ныне лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку