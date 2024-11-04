Существуют ли переговоры с Россией по поводу ударов по энергетике: ответ Ермака

Украина не ведет прямых переговоров с Россией по поводу того, чтобы не происходило ударов по энергетическим объектам стран.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал в интервью Наталье Мосейчук на информационном марафоне "Єдині новини".

"Эти переговоры, как об этом пишут, что это якобы переговоры Украины и России, это точно неправда. Что происходит? Мы провели тематические конференции. Первая конференция была по энергетической безопасности. Соорганизатором был Катар. И когда эта конференция состоялась, то мы зафиксировали принципы по этому пункту формулы мира. Было большое количество стран. Но все эти конференции были без России. После этого мы сказали: если, например, любая страна готова имплементировать эти соглашения с Украиной и отдельно с РФ, пожалуйста. Такая же ситуация с продовольственной безопасностью", – сказал он.

Ермак также заверил, что пока никаких договоренностей ни у кого нет. Если такие договоренности будут, Украина готова их рассмотреть.

"Точно могу сказать, что Украина никаких переговоров с РФ не ведет", – добавил он.

Ранее украинская разведка констатировала, что массированные удары России нацелены не на энергетическую инфраструктуру Украины, как прошлой зимой, а на оборонные объекты. Однако угроза для энергосистемы сохраняется, потому что РФ до сих пор тщательно следит за ее состоянием.