Существуют ли проблемы с пересечением границы у дальнобойщиков: ответ спикера ГПСУ

Демченко подчеркнул, что для дальнобойщиков "на данный момент ничего не изменилось".

У водителей, осуществляющих международные перевозки товаров и пассажиров, при пересечении границы не проверяют военно-учетные документы.

Об этом в воскресенье, 19 мая, заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, с 18 мая, когда вступил в силу обновленный Закон о мобилизации, пограничники начали проверять военно-учетные документы у определенных категорий мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, но дальнобойщики к ним не относятся.

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"Мы не проверяем военно-учетный документ у лиц, перевозящих гуманитарные грузы, а также водителей, осуществляющих международные перевозки товаров и пассажиров", — заверил Андрей Демченко.

Также по его словам, такая проверка не проходит у лиц с инвалидностью и лиц, сопровождающих людей с инвалидностью.

"Это [проверка военно-учетных документов] касается лиц, которые забронированы на время мобилизации или военного положения, которые не пригодны в соответствии с заключением ВВК и исключены из военного учета по состоянию здоровья, лиц, у которых на иждивении есть трое и более детей до 18 лет, кто самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет или у кого есть ребенок до 18 лет и жена, проходящая военную службу, а также других лиц, подпадающих под пункт 26 правил", — пояснил он.

Демченко подчеркнул, что для дальнобойщиков "на данный момент ничего не изменилось".

"Те лица, которые есть в системе "Шлях", имеющие соответствующие разрешения по-прежнему могут пересекать границу по тем же правилам”, — заверил он.

Демченко также отметил, что военно-учетные документы не проверяются у работников железной дороги и лиц, имеющих отношение к авиационной и морской отрасли.

Напомним, в субботу, 18 мая, дальнобойщики устроили мирную акцию протеста и перекрыли трассу "Киев-Одесса". Причина — закон о мобилизации, согласно новым изменениям большинство дальнобойщиков не имеют право на бронирование от военной службы.

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