ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
608
Время на прочтение
1 мин

Сутки без света: энергетики одной из областей оценили риски тотального отключения

В настоящее время энергетики прибегают к жестким ограничениям электроэнергии.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Отключение света.

Отключение света. / © Associated Press

Отключений света , которое длилось бы 24 часа, не предполагается. В частности, в Ивано-Франковской области. Впрочем, ситуация в энергосистеме остается сложной.

Об этом заявили в пресс-службе «Прикарпатьеоблэнерго».

В Ивано-Франковской области в течение 15 января применяются четыре очереди отключений для потребителей. Энергетики подчеркнули, что это максимальное количество очередей, которые могут применяться в течение суток. В течение суток потребителя восемь часов поступает электроэнергия.

«Надеемся, что во время потепления возобновится генерация солнечных электростанций и ситуация с графиками облегчится», — прокомментировал директор по управлению и эксплуатации сетей Богдан Васечко.

По его словам, в Прикарпатье достаточно большое количество солнечных электростанций. Только за декабрь было присоединено и подключено 17 МВт мощностей солнечных электростанций.

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал готовиться к полному отсутствию света – в течение 24 часов. Он подчеркнул, что власти уже разрабатывают план по пунктам обогрева на случай падения температуры в квартирах до +4 градусов.

Среди возможных локаций для размещения таких пунктов рассматривают учебные заведения, в частности, школы, которые в случае чрезвычайной ситуации можно быстро переоборудовать для временного убежища людей.

Дата публикации
Количество просмотров
608
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie