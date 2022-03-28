Сутки на Киевщине: обстрелы из "Градов" на Бучанщине, убийство на Белоцерковщине и эвакуация граждан

Сутки на Киевщине: обстрелы из "Градов" на Бучанщине, убийство на Белоцерковщине и эвакуация граждан

Есть погибшие и пострадавшие.

По всей территории Бучанской, Макаровской, Ирпенской, Бородянской и Дмитровской общин ведутся боевые действия. Полицейские фиксируют обстрелы "Градами" в Вишневом, Софиевской Борщаговке, Святопетровском и Макарове.

Есть погибшие и пострадавшие.

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Об этом идет речь в сообщении полиции Киевской области.

На Фастовщине в результате взрыва поврежден дом. По предварительной информации, пострадавших нет.

Во время совместной отработки с военнослужащими правоохранители Фастова обнаружили двух мужчин, незаконно хранивших боеприпасы. Кроме того, полицейские задокументировали четыре факта незаконного хранения наркотиков.

На Белоцерковщине в селе Городище-Косовское между мужчинами возникла перепалка и драка, во время которой 56-летний злодей задушил своего 46-летнего знакомого. Также полицейские задокументировали два факта незаконного хранения наркотических веществ.

В Бориспольском районе полицейские обеспечили сопровождение граждан Пристоличной общины за пределы столицы в безопасное место. Полицейские продолжают выявлять граждан, незаконно производящих алкоголь, и документировать преступления, связанные с наркотиками.

В Вышгородской области правоохранители эвакуировали более 300 мирных граждан с Дымерского направления.

Напомним, оккупанты сменили тактику на севере Киевщины и ровняют все "Градами", чтобы расчистить себе путь для наступления.

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