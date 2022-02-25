Сутки войны России с Украиной: в Харьковской области рассказали, как они прошли

Сутки войны России с Украиной: в Харьковской области рассказали, как они прошли

Этой ночью активные бои велись и продолжается наступление русских войск в Дергачах и Печенегах.

Харьковская область стала одной из первых, куда вторглись российские оккупанты. Сейчас ВСУ и отряды терробороны отедут бои в нескольких направлениях.

Какими стали сутки войны для Харьковщины рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Общественное.

"Вооруженные Силы Украины, Территориальная оборона дают активный отпор российскому агрессору. Мы гордимся нашими бойцами! В эту ночь активные бои велись и продолжается наступление российских войск в Дергачах и Печенегах;

Подразделения ТРО Харьковщины доукомплектовываются и постепенно занимают свои позиции. Призываю присоединяться к рядам;

Это была первая «комендантская» ночь. Важно обеспечивать правострочку и в тылу. В Харьковской области к работе приступил новый руководитель ГУНП Владимир Тимошко, который в составе областного штаба координирует усиленный режим работы всех подразделений полиции в условиях действий российского агрессора;

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации. Ждем поручений от Генштаба по выполнению алгоритма. Детали сообщим впоследствии;

За ночь, по официальным данным, госпитализировали 7 военных. Медицинские учреждения обеспечиваем всем необходимым.

Мы сражаемся на своей земле, за нами правда! Слава Украине!", — сказал Синегубов.

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