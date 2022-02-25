Сутки войны России с Украиной: в Харьковской области рассказали, как они прошли

Этой ночью активные бои велись и продолжается наступление русских войск в Дергачах и Печенегах.
Харьковская область стала одной из первых, куда вторглись российские оккупанты. Сейчас ВСУ и отряды терробороны отедут бои в нескольких направлениях.
Какими стали сутки войны для Харьковщины рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Общественное.
- "Вооруженные Силы Украины, Территориальная оборона дают активный отпор российскому агрессору. Мы гордимся нашими бойцами! В эту ночь активные бои велись и продолжается наступление российских войск в Дергачах и Печенегах;
- Подразделения ТРО Харьковщины доукомплектовываются и постепенно занимают свои позиции. Призываю присоединяться к рядам;
- Это была первая «комендантская» ночь. Важно обеспечивать правострочку и в тылу. В Харьковской области к работе приступил новый руководитель ГУНП Владимир Тимошко, который в составе областного штаба координирует усиленный режим работы всех подразделений полиции в условиях действий российского агрессора;
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации. Ждем поручений от Генштаба по выполнению алгоритма. Детали сообщим впоследствии;
- За ночь, по официальным данным, госпитализировали 7 военных. Медицинские учреждения обеспечиваем всем необходимым.
Мы сражаемся на своей земле, за нами правда! Слава Украине!", — сказал Синегубов.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.