Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Сутки войны России с Украиной: в Харьковской области рассказали, как они прошли

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сутки войны России с Украиной: в Харьковской области рассказали, как они прошли

Associated Press

Этой ночью активные бои велись и продолжается наступление русских войск в Дергачах и Печенегах.

Харьковская область стала одной из первых, куда вторглись российские оккупанты. Сейчас ВСУ и отряды терробороны отедут бои в нескольких направлениях.

Какими стали сутки войны для Харьковщины рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Общественное.

  • "Вооруженные Силы Украины, Территориальная оборона дают активный отпор российскому агрессору. Мы гордимся нашими бойцами! В эту ночь активные бои велись и продолжается наступление российских войск в Дергачах и Печенегах;
  • Подразделения ТРО Харьковщины доукомплектовываются и постепенно занимают свои позиции. Призываю присоединяться к рядам;
  • Это была первая «комендантская» ночь. Важно обеспечивать правострочку и в тылу. В Харьковской области к работе приступил новый руководитель ГУНП Владимир Тимошко, который в составе областного штаба координирует усиленный режим работы всех подразделений полиции в условиях действий российского агрессора;
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации. Ждем поручений от Генштаба по выполнению алгоритма. Детали сообщим впоследствии;
  • За ночь, по официальным данным, госпитализировали 7 военных. Медицинские учреждения обеспечиваем всем необходимым.

Мы сражаемся на своей земле, за нами правда! Слава Украине!", — сказал Синегубов.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

Следующая публикация