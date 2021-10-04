Суточные объемы равны нулю: Украина приостановила закачку газа в хранилища

По состоянию на 4 октября украинские газовые хранилища заполнены на 60%.
Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища.
Как свидетельствуют данные госкомпании — оператора украинских газохранилищ "Укртрансгаз", по состоянию на утро 4 октября в хранилища за сутки было закачано 0,00 кубометров газа. В то же время до этого закачки происходило ежедневно.
Так, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 4 октября составляют 18,875 млрд кубометров, что почти на 48% меньше прошлогодних показателей.
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 4 октября составляют 18,875 млрд кубометров, что почти на 48% меньше прошлогодних показателей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал инцидент "ударом" по украинской-венгерским отношениям и пообещал ответить.
- По разным оценкам, от такого контракта Украина может потерять до 20% объемов транзита. Впрочем, убытки может принести не только это. Во-первых, часть газа Венгрия сохраняла в наших хранилищах и это также давало деньги. Во-вторых, именно из Венгрии Украина импортировала значительные объемы газа по виртуальному реверсу.
- В "Нафтогазе" заявили, что газовый контракт Венгрии и России приведет к снижению прокачки и увеличению расходов на транспортировку голубого топлива через территорию Украины. ГТС придется нарастить количество агрегатов для поддержания давления в системе.