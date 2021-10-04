Суточные объемы равны нулю: Украина приостановила закачку газа в хранилища

По состоянию на 4 октября украинские газовые хранилища заполнены на 60%.

Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища.

Как свидетельствуют данные госкомпании — оператора украинских газохранилищ "Укртрансгаз", по состоянию на утро 4 октября в хранилища за сутки было закачано 0,00 кубометров газа. В то же время до этого закачки происходило ежедневно.

Так, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 4 октября составляют 18,875 млрд кубометров, что почти на 48% меньше прошлогодних показателей.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 4 октября составляют 18,875 млрд кубометров, что почти на 48% меньше прошлогодних показателей. Напомним, с утра 1 октября "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины. Это произошло после подписания нового, рассчитанного на 15 лет, контракта на поставки газа в обход Украины между правительством Венгрии и российским концерном "Газпром". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал инцидент "ударом" по украинской-венгерским отношениям и пообещал ответить. По разным оценкам, от такого контракта Украина может потерять до 20% объемов транзита . Впрочем, убытки может принести не только это. Во-первых, часть газа Венгрия сохраняла в наших хранилищах и это также давало деньги. Во-вторых, именно из Венгрии Украина импортировала значительные объемы газа по виртуальному реверсу.

. Впрочем, убытки может принести не только это. Во-первых, часть газа Венгрия сохраняла в наших хранилищах и это также давало деньги. Во-вторых, именно из Венгрии Украина импортировала значительные объемы газа по виртуальному реверсу. В "Нафтогазе" заявили, что газовый контракт Венгрии и России приведет к снижению прокачки и увеличению расходов на транспортировку голубого топлива через территорию Украины. ГТС придется нарастить количество агрегатов для поддержания давления в системе.

Новости мира: транзит газа в Венгрию через Украину остановлен

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