Сувенирные доллары вместо настоящих: прокурор Николаевской области дерзко украл практически четыре млн гривен

В Николаевской области бывшего прокурора окружной прокуратуры подозревают в завладении более 3,8 миллионов гривен вещественных доказательств.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора и источник УП в правоохранительных органах, во время расследования уголовного производства он завладел этими средствами, которые хранились в его служебном кабинете.

Как отмечается в деталях дела, в январе 2022 года бывший прокурор осуществлял процессуальное руководство досудебным расследованием по получению взятки.

Во время обысков у одного из фигурантов правоохранители изъяли более 118 тысяч долларов. Суд признал эти средства вещественными доказательствами и определил, что они должны храниться у следователя полиции. Однако бывший прокурор убедил суд передать деньги на хранение ему под предлогом передачи их в АРМА.

После полномасштабного вторжения России прокурор решил "спасти" деньги: положил в сейф-пакеты сувенирные деньги, а настоящие забрал себе. Однако позже возникли вопросы о местонахождении средств, и подозреваемый был уволен из органов прокуратуры. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что главный прокурор Киева провел за границей 10 дней новогоднего отпуска.

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