В Украине враг не может сберечь ни технику, ни жизнь.

Часто оккупанты оставляют на нашей земле "сувениры", которые потом находят ВСУ. Так, журналист показал шлем, который забыл прихватить с собой на "концерт к Кобзону" военнослужащий РФ.

Об этом говорится в репортаже журналиста Юрия Бутусова.

Журналист показал "сувениры", покинувшие российские военные на поле боя

Детали

Амуниция принадлежала военнослужащему штурмового отряда 37-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.

"Эта группа российских пехотинцев в полном составе полегла 11-го ноября под Новодонецком, среди них и защитник "русского мира" с позывным "Молодец", – детализировал Бутусов.

Ранее в Херсонской области ВСУ поразили дроном-камикадзе российский БТР-82А. Находившиеся в нем оккупанты уничтожены.

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