Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Свадьба на фронте: боец бригады "Лють" обручился с невестой (фото и видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1301
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Свадьба на фронте: боец бригады "Лють" обручился с невестой (фото и видео)

Фото: Объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють"

Заверил брак комбриг, а торжественную церемонию провел командир полка.

На фронте женились боец штурмового полка Нацполиции "Сафари" Анатолий и его любимая Наталья.

Их романтическую историю рассказали в Нацполиции.

Любовь пары началась еще за школьной партой. Анатолий и Наталья вместе учились в одной из школ Херсонщины, но признаться в чувствах друг другу не решались. В 2021 году они случайно встретились на одном из пляжей Скадовска, после чего начали общаться.

"24 февраля 2022 года первой, кому позвонил Анатолий, была его любимая. Будущий боец предложил девушке жить одной семьей и пройти все испытания войны вместе", — отметили в полиции.

©

После создания бригады "Лють" Анатолий, будучи бывшим полицейским, вступил в ряды полка "Цунами".

Собратья радостно приветствуют товарища / ©
Собратья радостно приветствуют товарища

Молодая пара решила, что свадьба состоится на фронте, а влюбленная девушка приедет к своему избранному, несмотря ни на что.

© Объединенная штурмовая бригада Нацполиции
Фото: Объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють"
©

Фронтовая свадьба состоялась по всем традициям — военная форма жениха и белое платье невесты.

©
©
©

Заверил брак влюбленных командир Объединенной штурмовой бригады "Лють" Александр Нетребко, а торжественную церемонию провел командир полка "Цунами" Александр Гостищев.

©

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1301
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация