Как сварить вкусный кофе в гейзерной кофеварке: секреты приготовления напитка в моке

Если вы когда-нибудь сталкивались с мокой, или, как ее еще называют, гейзерной кофеваркой, вас могла насторожить ее конструкция. На самом деле строение гейзерной кофеварки очень простое, а принцип ее действия будет понятен любому любителю кофе.

Конструкция гейзерной кофеварки

Устройство состоит из трех основных частей – нижней колбы, сетчатого фильтра и верхнего коллектора. Принцип действия гейзерной кофеварки состоит в прохождении паров воды из нижней части вверх по узкому столбику через ситечко с кофе и накоплению готового напитка в верхней части кофеварки. Чаще можно встретить гейзерные кофеварки из алюминия, но на рынке представлены также и модели из нержавеющей стали.

Как варить кофе в гейзерной кофеварке

Какой кофе вы получите при приготовлении в гейзерной кофеварке

Кофе из гейзерной кофеварки – насыщенный напиток. Не стоит ожидать, что мока позволит приготовить эспрессо. Для этого есть эспрессо-машина. Кофе, который можно сварить в гейзерной кофеварке, напоминает нечто среднее между кофе в турке и френч-прессом.

Как сварить кофе в гейзерной кофеварке (моке)

Для приготовления вкусного кофе вам понадобятся:

Сама гейзерная кофеварка или мока.

Кофе, желательно светлой обжарки для эспрессо.

Кофемолка, если кофе в зернах.

Питьевая вода.

Чайник для нагрева воды.

Инструкция как приготовить кофе в гейзерной кофеварке

Для того чтобы кофе не горчил и не имел металлического привкуса, мы сократим время его приготовления в моке, предварительно нагрев воду в чайнике. Подогрейте чистую питьевую воду и не забудьте снять чайник с огня еще до того, как вода в нем закипит. Раскрутите кофеварку и залейте нагретую воду в нижнюю ее часть в клапан безопасности. Наливать воду следует до клапана, который должен быть выше воды и должен стравливать давление, если вода не может пройти через сетчатый фильтр с кофе. Когда налита горячая вода, основание быстро разогревается от кипятка. Не берите основу руками, используйте прихватку или полотенце, ведь алюминий быстро нагревается от воды и может вызвать ожоги. Измельчите кофейные зерна до консистенции соли или используйте уже подобранный в магазине помол. Засыпьте кофе в фильтр до краев, не утрамбовывая. Аккуратно прикрутите основание к верхней части. Установите ситечко на основу с водой, убедитесь, что все детали крепко сидят одна в другой – иначе кофеварка не будет работать. Поставьте моку на маленький или средний огонь. Закройте крышку на кофеварке. Подождите, пока в нижней части кофеварки образуется высокое давление, что вытеснит воду через фильтр в верхнюю часть кофеварки. Со временем появится шипящий и булькающий звук — это знак, что кофе готов. Откройте крышку и наблюдайте за ручьями кофе, как только они станут тонкими и светлыми – снимайте моку с огня. Сразу поднесите нижнюю часть кофеварки под струю холодной воды, чтобы окончательно прервать экстракцию. Перелейте кофе в чашку.

Пропорции приготовления кофе в гейзерной кофеварке

Баристы рекомендуют такие пропорции для приготовления кофе в гейзерной кофеварке – 200 г кофе на 1 литр воды. В большинстве случаев невозможно варьировать пропорции кофе и воды, так как молотый кофе заваривается в фильтр-корзину, а нижний отсек заполняется водой до предохранительного клапана.

Сколько времени варить кофе в гейзерной кофеварке

Время приготовления кофе в гейзерной кофеварке может изменяться от 4 до 8 минут. Это зависит от того, какую воду вы использовали – холодную или горячую. Готовность кофе можно определить по характерным «фыркающим» звукам. Тогда можно снимать кофеварку с плиты и разливать по чашкам.

Секреты приготовления кофе в крепости

Если ваша гейзерная кофеварка начинает «плеваться» кофе сразу после закипания в ней воды, вместо того чтобы выпускать равномерные ручейки напитка – это значит, что воде в ней что-то мешает пройти. Убедитесь, что фильтр не забит. Он должен слегка просвечиваться на солнце. Очистить фильтр можно лёгким раствором лимонной кислоты или в специальном средстве от кофейных масел. Если же фильтр чист и не требует прочистки – попробуйте увеличить помол кофе, чтобы вода могла легче проходить через кофейную таблетку.

Более вкусный кофе выходит на воде до этого отстоявшейся в холодильнике.

Если кофе разбрызгивается по плите – это означает, что слишком слабо соединены части гейзерной кофеварки или между ними остались частицы, препятствующие плотному закручиванию. Снимите, охладите кофеварку, разберите и попробуйте снова.

Если хотите получить горький интенсивный напиток, используйте холодную воду, для более мягкого вкуса и особых сортов – только горячую.

Можно следить за варкой кофе, открыв крышку, это не испортит вкус.

Измельченные специи можно добавить непосредственно в измельченный кофе перед варкой.

Сахар добавляют в чашку. Можно сбить его с небольшим количеством кофе, чтобы получить крем.

Гейзерная кофеварка не требует особого ухода – достаточно опорожнить фильтр от кофейной гущи и промыть водой без моющих средств после использования. Поговаривают, что чем чаще и дольше такой кофеваркой пользуются – тем вкуснее кофе из нее получается.

Итак, варить кофе в гейзерной кофеварке очень легко и удобно. Напиток, который вы получите на выходе, отличается высокой плотностью и насыщенностью. Поэтому неудивительно, почему мока завоевала такую популярность во всем мире и, особенно, у себя на родине – в Италии.