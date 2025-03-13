Сведения из реестра "Оберег" признают доказательствами по делам о военном учете

Статью 251 КУоАП дополнят соответствующей нормой, позволяющей использовать данные из реестра "Оберег" для подтверждения или опровержения фактов.

Верховная Рада приняла изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП), согласно которым сведения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберіг") теперь будут считаться доказательствами по делам о нарушении военного учета.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

В частности, статью 251 КУоАП дополнят соответствующей нормой, которая позволит использовать данные из реестра "Оберег" для подтверждения или опровержения фактов, связанных с исполнением воинского долга.

В то же время, порядок ведения этого реестра остается засекреченным. Его детали еще официально не обнародованы, а причины такой секретности не объясняются.

Напомним, админпроизводство по военнообязанным будут закрывать в случае прохождения службы.