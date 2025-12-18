Сверхсекретное производство ракет "Фламинго": ВВС впервые показала, как собирают новейшее украинское оружие

Ракета «Фламинго». / © Associated Press

Реклама

Украина наращивает темпы собственного производства оружия, пряча заводы под землю и рассредоточивая их по стране. Западным журналистам удалось попасть на одно из таких предприятий компании Fire Point, где собирают новейшие крылатые ракеты Фламинго.

Об этом пишет BBC.

Секретность и «черная птица»

Журналистов везли на локацию с завязанными глазами, а телефоны заставили выключить. Это необходимые меры безопасности, ведь два завода компании уже были поражены врагом.

Реклама

Ракета «Фламинго» внешне напоминает немецкий Фау-1 (V1) времен Второй мировой войны: большой реактивный двигатель, установленный на корпусе длиной в автобус.

Интересная деталь: ракета выкрашена в черный цвет.

«Потому что она ест российскую нефть», — шутит технический директор компании Ирина Терех.

Дальность 3000 км и независимость от США

Заявленная дальность полета «Фламинго» — 3000 км. Это ставит ее в один ряд с американскими ракетами Tomahawk — дорогим и сложным оружием, которое Дональд Трамп отказался предоставить Украине.

Реклама

Принципиальная позиция разработчиков — максимальная локализация. Они избегают комплектующих из двух стран: Китая и США.

«Мы находимся на эмоциональных качелях [из США — ред.]. Завтра кто-нибудь может захотеть это прикрыть, и мы не сможем использовать собственное оружие», — объясняет Ирина Терех.

Масштабы производства

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина сейчас производит более 50% оружия, которое использует на фронте. Почти весь арсенал дальнобойного оружия — отечественный.

Компания Fire Point, которой не было до полномасштабного вторжения, сейчас демонстрирует впечатляющие результаты:

Реклама

Производит 200 дронов в день .

Их беспилотники FP1 и FP2 нанесли 60% дальнобойных ударов Украины.

Стоимость одного дрона — около $50,000 (это треть цены российского «Шахеда»).

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что украинские дальнобойные удары в этом году уже нанесли российской экономике ущерб более чем на 21,5 млрд долларов.

«Переломный момент — это наша воля к победе», — подытожил главный конструктор Денис Штилерман, подчеркнув, что никакой «Wunderwaffe» (чудо-оружия) не существует.

Напомним, поддержка вступления в НАТО как надежной гарантии безопасности среди украинцев сократилась до 19,4% в 2025 году. Разработку Украиной ядерного оружия 31,1% украинцев считают лучшей гарантией безопасности.