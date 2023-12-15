"Сверхсложные решения – это магия": Кулеба о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС

Обычные решения – это работа, сложные решения – это искусство, а сверхсложные решения – это магия. И решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС было именно сверхсложным.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Завтрак с 1+1".

"Это магия дипломатии, человеческих отношений. Магия, когда ты сделал все, и ты должен это отпустить и посмотреть на химическую реакцию, на которую ты уже не имеешь непосредственного влияния, потому что в тот момент, когда они закрылись в зале для заседания, ты уже только можешь получать оттуда какие-то сигналы и передавать туда какие-то сигналы, но реально ты не взаимодействуешь с этими людьми", – сказал Кулеба.

Как на уроке химии, добавил он, когда все реагенты замешаны и правильно сбалансированы. Теперь остается ждать реакции.

Магия была не только с Орбаном

Как отметил глава МИД, на самом деле ключевая задача заключалась в том, чтобы правильно настроить всех лидеров Европейского Союза, потому что еще позавчера один мудрый человек сказал: "Не волнуйтесь, поражения полного точно не будет, потому что Европейский Союз – это институт, где, если не могут сделать нормальное решение, то сделают полурешение. Что-то и будет". Однако это не является полурешением. Президент Зеленский в своем выступлении говорил и передавал это всем лидерам: мы не примем никаких полурешений.

"Мы получили вчера абсолютно все, что хотели. Были попытки вчера сделать полурешение, но мы получили полноценное решение, состоящее из двух пунктов. Первое – открываем переговоры о вступлении Украины в ЕС. Конкретно на этом этапе нужно выпить шампанского, и я всех призываю это сделать", – отметил Дмитрий Кулеба.

Осталось два шага: провести переговоры и ратифицировать соглашение о вступлении. После этого Украина становится членом ЕС.

"Тот путь, который мы прошли за полтора года, от получения статуса кандидата до сегодняшнего дня – это быстрее всего в истории Европейского Союза", – подчеркнул министр.

Глава МИД также оценил потенциальные сроки переговоров. Дело в том, что в прошлом Европейский Союз совершал большие ошибки с другими странами, переговоры о вступлении затягивались. Некоторые продолжаются и сейчас, хотя многие годы были открыты. Но Кулеба заверил, что с Украиной это не повторится.

Напомним, Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

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