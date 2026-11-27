Рабочий день

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В период действия военного положения работодатели могут привлекать работников к сверхурочной работе в большем объеме, чем предусмотрено общими нормами Трудового кодекса. В то же время это не освобождает их от обязанности оплачивать такие часы в повышенном размере. При почасовой системе оплаты труда речь идет о двойной почасовой ставке.

Об этом пишет издание «Судебно-юридическая газета».

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Сколько сверхурочных часов допускается во время войны

В соответствии с частью шестой статьи 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», на период действия военного положения не применяются ограничения, предусмотренные частью первой статьи 65 ТК.

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В обычных условиях эта норма устанавливает предельную продолжительность сверхурочной работы: не более четырёх часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Однако в период военного положения эти ограничения не действуют. Поэтому продолжительность сверхурочной работы для одного работника может превышать указанные показатели.

В то же время часы, отработанные сверх нормы, по-прежнему считаются сверхурочными и должны оплачиваться в соответствии с законодательством.

Как работодатель должен оплачивать сверхурочную работу

Статья 106 Трудового кодекса, регулирующая оплату сверхурочной работы, продолжает действовать и в период военного положения.

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В частности, предусмотрены следующие правила:

При почасовой системе оплаты труда каждый сверхурочный час оплачивается в двойном размере почасовой ставки.

При сдельной системе оплаты труда работнику выплачивается доплата в размере 100% тарифной ставки работника соответствующей квалификации, работающего по почасовой системе. Такая доплата начисляется за все отработанные сверхурочные часы.

Таким образом, отмена предельных норм продолжительности сверхурочной работы не означает отмену повышенной оплаты за неё.

Можно ли заменить оплату сверхурочной работы отгулом?

В Федерации профсоюзов Украины подчеркивают, что компенсация сверхурочной работы путем предоставления отгула не допускается.

Даже в условиях военного положения работодатель обязан оплачивать сверхурочные часы в соответствии с правилами, установленными статьей 106 ТК, а не заменять такую выплату дополнительным временем отдыха.

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Напомним, что в Украине после 60 лет работает лишь каждый третий человек, тогда как в странах Евросоюза — более половины. Исследователи выяснили, почему украинцы старшего возраста перестают работать и что могло бы изменить ситуацию.

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