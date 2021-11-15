Сверлили бетон и разбирали ванные: в Харькове развернули невероятную спасательную операцию по спасению кота Семена

Вся спасательная операция продолжалась около шести часов.

В Харькове местные жители, чтобы спасти кота Семена, развернули настоящую спасательную операцию. Четвероногий упал в вентиляцию и просидел там несколько дней.

Об этом сообщили в волонтерской группе "Спасение животных Харьков".

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Зубенко. Там кот по имени Семен упал в заброшенную шахту рядом с вентиляционным каналом. То, что кот застрял, слышали одновременно несколько этажей. Так продолжалось три дня.

“Для того, чтобы найти кота, нужно было пробурить дырки в квартирах на разных этажах. Везде бетонные стены. Чтобы сделать маленькую дырку, нужно много сил и времени. Каждую нужно было просветить телефоном с камерой, чтобы понять, куда идет отверстие вентканала и есть ли там кот. За все время даже те, кто изначально нейтрально относились к ситуации, начали переживать и ходили из квартиры в квартиру и морально поддерживали”, — рассказали в волонтерской группе.

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В конечном итоге кота нашли на шестом этаже. В квартире, через которую пришлось делать “проход” в вентиляционный канал, как раз проводились ремонтные работы — там четверолапого и обнаружили.

“Мяуканье было отчетливо слышно вдоль стены ванной. Поняли, что кот Сема может там свободно перемещаться. Очередную дырку сделали в углу. И попали в нужное место. Кот сидел в простенке между потолком пятого и шестого этажей. Ход, через который Сема в него попал, был полностью завален мусором. Думали, что кот испугается и не захочет выходить, но он оказался очень контактным. Почувствовав человеческую руку, он подался вперед и сразу начал мурчать”, — добавили в волонтерской группе.

Местные жители достали кота, напоили его и накормили. Сейчас он приходит в себя и ищет новых хозяев.

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