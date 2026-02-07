Свет будет 4-5 часов в сутки: власти областного центра на западе предупредили о жестких отключениях

Отключение света. / © Associated Press

В субботу, 7 февраля, армия РФ атаковала в Ивано-Франковской области энергетическую инфраструктуру подстанции, а также Бурштынскую электростанцию. Ситуация со светом сложная.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Русла Марцинкив в эфире «КИЕВ24».

По его словам, в течение некоторого периода свет в области будет лишь около четырех-пяти часов в течение суток.

«Внедрены жесткие графики отключения. Приблизительно 4-5 часов есть свет. Несколько дней ситуация точно не будет лучше», — подчеркнул он.

Марцинков также призывает жителей общин производить запас воды, зарядить устройства и относиться с пониманием к временным отключениям.

Все наши службы работают. Но отключение света может быть продолжительным. Несколько дней могут быть жесткие графики», — добавил он.

Напомним, ночью и утром 7 февраля Россия мощно атаковала ТЭЦ и энергосеть на Прикарпатье. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в области одновременно применено 4,5 очереди графиков отключения электроэнергии, а также аварийные отключения.

Также РФ ударила по критической подстанции во Львовской области. Эксперты предупредили о возможных перебоях в энергоснабжении западных регионов. Речь идет о Западно-украинской электроподстанции, которая является крупнейшей электроподстанцией Европы.