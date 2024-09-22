Свет будет по 4-5 часов в сутки: украинцев предупредили о возможных отключениях

При отключении АЭС от энергосистемы в Украине могут ввести аварийные режимы, в частности, электроснабжение всего 4-5 часов в сутки.

Об этом в эфире Эспрессо сообщил эксперт по энергетике Сергей Дяченко.

Он охарактеризовал этот сценарий как очень негативный, но подчеркнул, что украинские энергетики уже быстро восстанавливают распределительную систему, подвергающуюся атакам со стороны России. Дяченко привел пример, когда после последнего обстрела энергосистема вернулась к нормальному режиму через три недели, и сейчас в стране почти не наблюдаются отключения света.

Эксперт отметил, что если удастся избежать больших разрушений в энергосистеме, то зимой Украина может ожидать положительного графика энергоснабжения.

Дяченко подчеркнул, что хотя энергосистема Украины пока не работает так надежно, как хотелось бы, снижение температуры способствовало улучшению ее работы и графику отключений. Он отметил, что, если удастся избежать дополнительных разрушений, зима может пройти в более-менее нормальных условиях.

Напомним, в ООН заявили, что из-за обстрелов критической инфраструктуры со стороны России Украине зимой могут угрожать длительные отключения электричества, которые могут достигать 18 часов в сутки.

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