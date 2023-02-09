Свет будет: в большинстве регионов 9 февраля не будут выключать электроэнергию

Впрочем, Герус призвал соблюдать экономное потребление в пиковые часы.

Днем 9 февраля почти нет дефицита электроэнергии, поэтому в большинстве регионов не будут вводить графики отключения света.

Об этом сообщил нардеп, глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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Он пояснил, что 9 февраля из-за благоприятной погоды работают солнечные электростанции (СЭС), что влияет на рост поколения.

"Соответственно в большинстве регионов Украины днем ограничения подачи электроэнергии не применяются. Такие ограничения применяются только в тех регионах, где есть проблемы с сетями и подстанциями (сетевые ограничения), а именно: г. Одесса и частично Одесская обл., г.Киев и частично Киевская обл., Житомирская обл", — говорится в его сообщении.

Впрочем, Герус призвал придерживаться экономного потребления в пиковые часы – с 17:00 до 20:00.

"Однако энергетическая система работает в онлайн-режиме, в каждую секунду спрос должен быть равен предложениям. Поэтому днем, когда работают солнечные электростанции, имеем отсутствие дефицита, а в часы вечернего пикового потребления — уже снова дефицит", — отметил нардеп.

Напомним, в Министерстве энергетики сообщили, будут ли выключать свет весной.

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