Отключение света

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В ближайшие два месяца ситуация со светом в Украине будет повторяться по кругу: после российских обстрелов будут происходить аварийные отключения, а затем энергетики будут быстро чинить сети до следующей атаки.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

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По словам специалиста, энергосистема будет работать в таком режиме еще два месяца. Он объяснил, что из-за опасности обстрелов ремонтники не всегда могут сразу чинить поврежденные сети.

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Он добавил, что поэтому некоторые микрорайоны или населенные пункты иногда сидят без света по два-три дня. В то же время на соседних улицах, куда не попали обломки или ракеты, электричество есть.

«Это мгновенный удар, переводящий часть Украины на аварийные отключения. Вот потом пауза, которая позволяет нам что-то отремонтировать, потом снова удар», — описал сценарий ближайших двух месяцев Андрей Закревский.

Эксперт также призвал украинцев спокойно воспринимать новости об обесточивании, ведь в стране насчитывается 12,5 миллиона потребителей. По его словам, даже если без света остаются 200 тысяч или 980 тысяч абонентов, это большая проблема для этих конкретных людей (как для нескольких стотысячных городов), но это не означает остановку всей энергосистемы.

По мнению специалиста, такие местные отключения не приведут к тому, что страна замерзнет, ведь часто достаточно просто перейти на соседнюю улицу, где есть свет.

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Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, Россия продолжает атаковать украинскую энергетику. Из-за повреждения оборудования на Харьковщине и Сумщине сейчас вынужденно действуют аварийные отключения света.

Кроме того, утром 18 ноября российская армия беспилотниками атаковала Ровенскую область. В регионе возникли отключения света.

Также в части регионов Украины в течение всей среды будут действовать почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей и промышленности.

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