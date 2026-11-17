Отключение света в Украине 18 ноября

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В среду, 18 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать плановые отключения электроэнергии . Ограничения будут относиться как к промышленным предприятиям, так и к бытовым потребителям.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

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Какими будут графики отключения света 18 ноября

По информации энергетиков, в среду будут применяться два вида ограничений:

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для промышленности – графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений объемом от 1 до 3 очередей.

Причиной ограничений послужили последствия российских атак на энергетическую систему. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование и сети.

«Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев», — отметили в «Укрэнерго».

Актуальные графики публикуют региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 18 ноября:

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Очередь 1.1: 02:30 - 07:00, 13:00 - 17:30, 23:30 - 24:00

Очередь 1.2: 02:30 - 07:00, 13:00 - 18:30

Очередь 2.1: 06:00 - 09:00, 14:00 - 20:30

Очередь 2.2: 06:00 - 09:00, 14:00 - 18:30, 23:30 - 24:00

Очередь 3.1: 06:30 - 10:00, 17:00 - 21:30

Очередь 3.2: 06:30 - 10:00, 17:00 - 21:30

Очередь 4.1: 08:30 - 11:00, 18:00 - 22:00

Очередь 4.2: 08:30 - 11:00, 18:00 - 22:30

Очередь 5.1: 09:30 - 13:30, 20:00 - 24:00

Очередь 5.2: 00:00 - 03:00, 09:30 - 13:30, 21:00 - 24:00

Очередь 6.1: 00:00 - 03:00, 10:30 - 14:30, 21:00 - 24:00

Очередь 6.2: 10:30 - 17:30, 22:00 - 24:00

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 18 ноября:

Очередь 1.1: 06:00 - 07:30, 14:00 - 18:00

Очередь 1.2: 06:00 - 07:30, 14:00 - 18:00

Очередь 2.1: 14:00 - 18:00

Очередь 2.2: 14:00 - 18:00

Очередь 3.1: 07:00 - 11:00, 17:30 - 21:30

Очередь 3.2: 07:00 - 11:00, 17:30 - 21:30

Очередь 4.1: 17:30 - 21:30

Очередь 4.2: 17:30 - 21:30

Очередь 5.1: 21:00 - 24:00

Очередь 5.2: 21:00 - 24:00

Очередь 6.1: 10:30 - 14:30, 21:00 - 22:30

Очередь 6.2: 10:30 - 14:30, 21:00 - 22:30

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 18 ноября:

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Очередь 1.1: 05:30 - 08:00

Очередь 1.2: 05:30 - 08:00, 15:00 - 18:30

Очередь 2.1: 13:30 - 15:00, 22:00 - 00:00

Очередь 2.2: 11:30 - 15:00, 18:30 - 22:00

Очередь 3.1: 13:30 - 15:00, 18:30 - 22:00

Очередь 3.2: 18:30 - 22:00

Очередь 4.1: 08:00 - 11:30

Очередь 4.2: 08:00 - 11:30, 15:00 - 18:30

Очередь 5.1: 11:30 - 15:00

Очередь 5.2: 15:00 - 18:30

Очередь 6.1: 15:00 - 18:30, 22:00 - 00:00

Очередь 6.2: 18:30 - 22:00

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 18 ноября:

Очередь 1.1: 00:00 - 04:30, 10:00 - 15:00, 19:00 - 24:00

Очередь 1.2: 00:00 - 04:30, 13:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

Очередь 2.1: 08:30 - 13:30, 17:30 - 22:30

Очередь 2.2: 00:00 - 00:30, 08:30 - 13:30, 17:30 - 22:30

Очередь 3.1: 04:00 - 09:00, 18:00 - 23:00

Очередь 3.2: 04:00 - 09:00, 13:30 - 18:30

Очередь 4.1: 08:30 - 13:30, 17:30 - 22:30

Очередь 4.2: 00:00 - 00:30, 05:30 - 10:30, 14:30 - 19:30, 23:30 - 24:00

Очередь 5.1: 00:00 - 04:30, 08:30 - 13:30, 17:30 - 22:30

Очередь 5.2: 04:00 - 09:00, 13:00 - 18:00, 22:30 - 24:00

Очередь 6.1: 00:00 - 04:30, 13:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

Очередь 6.2: 04:00 - 09:00, 13:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света в Полтавской области 18 ноября:

Очередь 1.1: 00:00 - 01:00, 06:00 - 08:30, 12:00 - 14:30, 18:00 - 21:00

Очередь 1.2: 00:00 - 01:30, 06:30 - 09:00, 12:30 - 15:00, 18:30 - 21:30

Очередь 2.1: 00:00 - 03:00, 07:00 - 09:30, 13:00 - 15:30, 19:00 - 22:00

Очередь 2.2: 00:30 - 03:30, 07:30 - 10:00, 13:30 - 16:30, 19:30 - 22:00

Очередь 3.1: 01:00 - 04:00, 08:00 - 10:30, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:30

Очередь 3.2: 01:30 - 04:30, 08:30 - 11:00, 14:30 - 17:30, 20:30 - 23:00

Очередь 4.1: 03:00 - 05:00, 09:00 - 11:30, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:30

Очередь 4.2: 03:30 - 05:30, 09:30 - 12:00, 15:30 - 18:30, 21:30 - 24:00

Очередь 5.1: 04:00 - 06:30, 10:00 - 12:30, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Очередь 5.2: 04:30 - 07:00, 10:30 - 13:00, 16:30 - 19:30, 22:30 - 24:00

Очередь 6.1: 05:00 - 07:30, 11:00 - 13:30, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Очередь 6.2: 00:00 - 00:30, 05:30 - 08:00, 11:30 - 14:00, 17:30 - 20:30, 23:30 - 24:00

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 18 ноября:

Очередь 1.1: 05:30 - 09:00, 16:00 - 19:30

Очередь 1.2: 05:30 - 09:00, 16:00 - 19:30, 23:00 - 24:00

Очередь 2.1: 05:30 - 09:00, 12:30 - 19:30

Очередь 2.2: 05:30 - 09:00, 16:00 - 19:30

Очередь 3.1: 00:00 - 02:00, 09:00 - 12:30, 16:00 - 23:00

Очередь 3.2: 00:00 - 02:00, 09:00 - 12:30, 16:00 - 23:00

Очередь 4.1: 00:00 - 02:00, 05:30 - 12:30, 19:30 - 23:00

Очередь 4.2: 00:00 - 02:00, 09:00 - 12:30, 19:30 - 23:00

Очередь 5.1: 02:00 - 05:30, 12:30 - 16:00, 19:30 - 24:00

Очередь 5.2: 02:00 - 05:30, 12:30 - 16:00, 19:30 - 24:00

Очередь 6.1: 02:00 - 05:30, 09:00 - 16:00, 23:00 - 24:00

Очередь 6.2: 02:00 - 05:30, 12:30 - 16:00, 23:00 - 24:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 18 ноября:

Очередь 1.1: 05:00 - 08:30, 15:30 - 19:00, 22:30 - 24:00

Очередь 1.2: 05:00 - 08:30, 15:30 - 19:00, 22:30 - 24:00

Очередь 2.1: 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00

Очередь 2.2: 05:00 - 08:30, 14:00 - 19:00

Очередь 3.1: 00:00 - 01:30, 08:30 - 12:00, 15:30 - 22:00

Очередь 3.2: 00:00 - 01:30, 08:30 - 12:00, 15:30 - 22:30

Очередь 4.1: 00:00 - 01:30, 06:00 - 12:00, 19:00 - 22:30

Очередь 4.2: 00:00 - 01:30, 08:30 - 12:00, 19:00 - 22:30

Очередь 5.1: 01:30 - 05:00, 12:00 - 15:30, 19:00 - 24:00

Очередь 5.2: 01:30 - 05:00, 12:00 - 15:30, 19:00 - 24:00

Очередь 6.1: 01:30 - 05:00, 12:00 - 15:30, 22:30 - 24:00

Очередь 6.2: 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 18 ноября:

Очередь 1.1: 08:00 - 10:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Очередь 1.2: 08:00 - 10:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Очередь 2.1: 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Очередь 2.2: 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00

Очередь 3.1: 04:00 - 06:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Очередь 3.2: 04:00 - 06:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00

Очередь 4.1: 06:00 - 08:00, 10:00 - 12:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Очередь 4.2: 06:00 - 08:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00

Очередь 5.1: 02:00 - 04:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00

Очередь 5.2: 02:00 - 04:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 22:00 - 24:00

Очередь 6.1: 06:00 - 08:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Очередь 6.2: 06:00 - 08:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 18 ноября

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 18 ноября

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 18 ноября

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 18 ноября:

Очередь 1.1: 08:30 - 11:30, 14:00 - 16:30, 19:30 - 22:00

Очередь 1.2: 08:30 - 11:30, 14:00 - 16:30, 19:30 - 22:00

Очередь 2.1: 06:00 - 08:30, 11:30 - 14:00, 22:00 - 24:00

Очередь 2.2: 06:00 - 08:30, 11:30 - 14:00, 22:00 - 24:00

Очередь 3.1: 08:30 - 11:30, 16:30 - 19:30

Очередь 3.2: 08:30 - 11:30, 14:00 - 16:30, 19:30 - 22:00

Очередь 4.1: 03:00 - 06:00, 16:30 - 19:30

Очередь 4.2: 03:00 - 06:00, 16:30 - 19:30

Очередь 5.1: 06:00 - 08:30, 14:00 - 16:30, 19:30 - 22:00

Очередь 5.2: 06:00 - 08:30, 14:00 - 16:30, 19:30 - 22:00

Очередь 6.1: 00:00 - 03:00, 11:30 - 14:00, 16:30 - 19:30, 22:00 - 24:00

Очередь 6.2: 00:00 - 03:00, 11:30 - 14:00, 16:30 - 19:30, 22:00 - 24:00

Графики отключений в Винницкой области

График отключения света в Винницкой области 18 ноября:

Очередь 1.1: 06:00 - 08:00, 18:00 - 20:00

Очередь 1.2: 06:00 - 08:00, 18:00 - 20:00

Очередь 2.1: 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00

Очередь 2.2: 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00

Очередь 3.1: 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00

Очередь 3.2: 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00

Очередь 4.1: 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00

Очередь 4.2: 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00

Очередь 5.1: 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00

Очередь 5.2: 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00

Очередь 6.1: 16:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

Очередь 6.2: 16:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 18 ноября

Очередь 1.1: 06:00 - 10:00, 14:00 - 18:00

Очередь 1.2: 14:00 - 18:00

Очередь 2.1: 22:00 - 24:00

Очередь 2.2: 10:00 - 14:00, 18:00 - 22:00

Очередь 3.1: 22:00 - 24:00

Очередь 3.2: 18:00 - 22:00

Очередь 4.1: 06:00 - 10:00

Очередь 4.2: 18:00 - 22:00

Очередь 5.1: 14:00 - 18:00

Очередь 5.2: 14:00 - 18:00

Очередь 6.1: 10:00 - 14:00

Очередь 6.2: 18:00 - 22:00

Напомним, в ночь на 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине баллистическими ракетами и беспилотниками. Под атакой оказались энергетические и промышленные объекты в нескольких регионах, в частности, в Запорожской и Черновицкой областях. В результате повреждений возникли новые обесточивания.

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