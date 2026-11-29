Отключение света / © ТСН

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В понедельник, 30 ноября, в части регионов Украины будут круглосуточно действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Объем ограничений будет составлять от 1 до 3,5 очередей.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

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Отключения света в Украине 30 ноября

В частности, для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности. В то же время, для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения света.

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Причиной ограничений остаются последствия российских атак на энергосистему Украины.

В «Укрэнерго» отмечают, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителям.

Украинцам рекомендуют проверять актуальные графики отключений на официальных страницах своих операторов системы распределения электроэнергии.

В Украине ограничат информацию о последствиях ударов по энергетике

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, предусматривающее ограничение освещения в медиа последствий российских атак на объекты критической инфраструктуры и сроков их восстановления.

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Соответствующий указ от 28 ноября обязывает Кабмин безотлагательно принять меры по запрещению распространения таких данных. Ограничения будут также касаться информации о строительстве защитных сооружений на энергетических объектах.

Кроме того, решение СНБО предусматривает усиление противовоздушной обороны и инженерной защиты критической инфраструктуры, а также подготовку жилых домов к возможным перебоям со светом.

Украинскому бизнесу дадут до 30 тысяч гривен на энергооборудование

Напомним, в Украине вводится программа поддержки малого бизнеса во время отключений света. Как сообщил Сергей Корецкий, предприниматели смогут получить до 30 тысяч гривен на приобретение и установку генераторов, аккумуляторов, инверторов, павербанков и стабилизаторов напряжения.

Помощь предусмотрена для ФЛП и ООО, зарегистрированных до 1 апреля 2026 года, имеющих не более 10 работников и не имеющих задолженности по уплате ЕСВ.

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Подать заявку можно будет через портал Дія, выбрав услугу «Помощь ФЛП и ООО на энергостойкость». Соответствие условиям программы будет проверено автоматически.

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