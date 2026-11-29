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Свет будут выключать круглосуточно: в «Укрэнерго» показали графики на 30 ноября
В понедельник, 30 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать графики отключения электроэнергии. Ограничения охватят все категории потребителей.
В понедельник, 30 ноября, в части регионов Украины будут круглосуточно действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Объем ограничений будет составлять от 1 до 3,5 очередей.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
Отключения света в Украине 30 ноября
В частности, для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности. В то же время, для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения света.
Причиной ограничений остаются последствия российских атак на энергосистему Украины.
В «Укрэнерго» отмечают, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителям.
Украинцам рекомендуют проверять актуальные графики отключений на официальных страницах своих операторов системы распределения электроэнергии.
В Украине ограничат информацию о последствиях ударов по энергетике
Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, предусматривающее ограничение освещения в медиа последствий российских атак на объекты критической инфраструктуры и сроков их восстановления.
Соответствующий указ от 28 ноября обязывает Кабмин безотлагательно принять меры по запрещению распространения таких данных. Ограничения будут также касаться информации о строительстве защитных сооружений на энергетических объектах.
Кроме того, решение СНБО предусматривает усиление противовоздушной обороны и инженерной защиты критической инфраструктуры, а также подготовку жилых домов к возможным перебоям со светом.
Украинскому бизнесу дадут до 30 тысяч гривен на энергооборудование
Напомним, в Украине вводится программа поддержки малого бизнеса во время отключений света. Как сообщил Сергей Корецкий, предприниматели смогут получить до 30 тысяч гривен на приобретение и установку генераторов, аккумуляторов, инверторов, павербанков и стабилизаторов напряжения.
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