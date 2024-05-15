Свет будут выключать по всей Украине, графики уже разработаны, но есть положительная новость

В результате российских атак мы потеряли достаточно много генерации и импорта электроэнергии, которые можно привлекать. Поэтому есть фиксированная величина, которую мы можем использовать. Если растет потребление, соответственно возникает дефицит электроэнергии. Из-за него могут быть ограничения. Однако есть хорошая новость – блекауты не ожидаются.

Об этом в эфире ТСН в рамках телемарафона "Единые новости" рассказал генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

Какая ситуация сейчас

До полномасштабного вторжения компания заявляла о 3,5 млн клиентах, по состоянию на сегодняшний день цифра почти не изменилась.

“Если говорить о промышленности, она уже неделю находится под ограничениями. Вчера вечером при росте дефицита из-за прежде всего похолодания применялись аварийные отключения уже и для населения. Приблизительно 10% киевлян почувствовали на себе эти отключения. Ночью их отменили, потому что потребление упало”, — отметил Коваленко.

“Но утром где-то на 1,5-2 часа также вводились ограничения для населения. Около 9:20 аварийные ограничения для населения отменены, а для промышленности они остаются на весь день. Если ситуация будет изменяться в течение дня, они снова могут вернуться (аварийные отключения — Ред.)», — добавил он.

Чего ждать

В результате российской агрессии и российских атак мы потеряли достаточно много генерации и импорта, которые можно привлекать, рассказал генеральный директор компании YASNO: “Поэтому у нас есть фиксированная величина, которую мы можем использовать. Если увеличивается потребление, соответственно возникает дефицит. Из-за него могут быть ограничения».

На вопрос, когда будет расти потребление, Коваленко ответил: “У нас есть две истории впереди. Первая – летний пик, когда растет температура за окном, становится жарко, все включают кондиционеры, тогда потребление растет; вторая – отопительный сезон, когда потребление электроэнергии максимальное. Поэтому, прежде всего, надо готовиться к летнему пику. Но я считаю, что будут недостаточно серьезные ограничения. Надо готовиться уже сейчас к зиме, когда отсутствие электроснабжения на некоторое время может наделать беды с наличием тепла в домах”.

Будет ли блекаут

“Блекаута мы не видим. Мы все ждем, когда "Укрэнерго" будет более планово доводить ограничения в области и в каждой области будут вводить графики. Экстренные вводятся, когда есть незапланированный дефицит и достаточно небольшой на короткий промежуток времени. Графики, конечно, все разработаны, есть на сайтах, в мобильных приложениях и т.д. Я надеюсь, что пока температура балансирует за окном, их не будут применять. Но если дефицит будет постоянным и плановым, их будут применять”, — отметил генеральный директор компании YASNO.

Каких регионов касаются ограничения

“Если мы говорим о генерации, то это касается всех регионов Украины. У нас дефицит в целом по Украине и ограничения пропорционально распределяются по каждому региону. В Украине есть две точки боли, в которых есть сетевые ограничения, то есть туда невозможно подать электроэнергию, которая есть по всей Украине — речь идет о Харькове, потому что он уже достаточно давно находится под сетевыми ограничениями и там каждый час 200-250 тыс. населения находится без света, а также Днепропетровская область ”, — отметил Коваленко.

Напомним, 14 мая в "Укрэнерго" сообщили о введении графиков аварийных отключений света в Киеве, Львове и области, в Ивано-Франковской области.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: О блекаутах речь не идет, но свет будут выключаться по всей Украине! Графики разработаны!

Читайте ведущие новости дня: