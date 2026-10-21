Свет будут отключать почти до полуночи: какие ограничения будут введены 22 октября

«Укрэнерго» предупредило об отключении света 22 октября

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В четверг, 22 октября, в части областей Украины будут вынужденно применять графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения связаны с последствиями массированных российских атак на энергетические объекты.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

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Отключение света 22 октября — какие ограничения будут действовать

По данным энергетиков, с 06:00 до 23:59 предусмотрены следующие меры:

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для промышленности — графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от одной до двух очередей.

В «Укрэнерго» предупредили, что ситуация может меняться из-за последствий российских обстрелов. Украинцев призвали следить за обновлениями на официальных страницах местных операторов систем распределения, где публикуют графики для конкретных населенных пунктов.

«Когда свет появляется по графику — пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!» — отметили в компании.

Отключение света в Украине — последние новости

После российской атаки 21 октября в части Святошинского района Киева ввели аварийные отключения электроэнергии. Энергетики начали восстановительные работы, в то время как в других районах столицы продолжили действовать плановые графики. Аварийные отключения после атаки еще раз показали, что перебои со светом могут возникать не только по заранее обнародованному расписанию.

В Киеве и области могут одновременно действовать плановые и экстренные отключения, поэтому графики не всегда одинаковы для всех районов. В ДТЭК объяснили, почему свет отключают по-разному и почему во время аварийных ограничений обычное расписание может не работать.

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В то же время Украина усиливает защиту энергетической инфраструктуры накануне холодов. В частности, в Киевской области планируют ускорить защиту ключевых подстанций от дронов. По сообщениям СМИ, большинство соответствующих мер должны быть приняты до 15 ноября.

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