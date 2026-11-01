Свет будут выключать почти весь день: какие графики будут действовать в областях 2 ноября

Отключение света

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В понедельник, 2 ноября, в части областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения вводятся из-за последствий массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» и региональных облэнерго.

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Отключение света 2 ноября — что известно о графиках

По информации энергетиков, отключения будут продолжаться с 06:00 до 23:59. Для всех категорий потребителей будут применяться графики в объеме от 1,5 до 2,5 очереди. В то же время, для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

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Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может изменяться из-за российских обстрелов, поэтому графики могут корректироваться в течение суток.

Графики отключения света 2 ноября по регионам

Киевщина

ДТЭК обнародовала графики отключений света в Киеве на 2 ноября.

© ДТЕК

Энергетики предупреждают, что расписание может изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Черкасская область

В Черкасской области графики почасовых отключений будут действовать с 06:00 до полуночи.

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Часы отсутствия электроснабжения:

1.1: 06:00–08:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00

1.2: 06:00–08:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00

2.1: 06:00–08:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00

2.2: 08:00–10:00, 12:00–14:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00

3.1: 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–21:00

3.2: 08:00–10:00, 12:00–14:00, 18:00–20:00

4.1: 09:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00

4.2: 12:00–14:00, 16:00–18:00

5.1: 10:00–12:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00

5.2: 10:00–12:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00

6.1: 10:00–12:00, 16:00–18:00, 20:00–21:00

6.2: 10:00–12:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00

Житомирская область

В Житомире и области запланированы почасовые отключения электроэнергии.

График на 2 ноября:

1.1: 12:00–15:00, 18:00–21:00

1.2: 12:00–15:00, 18:00–21:00

2.1: 06:00–09:00, 15:00–18:00

2.2: 06:00–09:00, 15:00–18:00

3.1: 15:00–18:00, 21:00–24:00

3.2: 12:00–15:00, 21:00–24:00

4.1: 06:00–09:00, 12:00–15:00

4.2: 12:00–15:00, 18:00–21:00

5.1: 09:00–12:00, 18:00–21:00

5.2: 09:00–12:00, 18:00–21:00

6.1: 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00

6.2: 09:00–12:00, 15:00–18:00

Полтавская область

В Полтавской области объем отключений будет меняться в течение дня. По сообщению облэнерго, запланированы следующие ограничения:

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06:00–09:00 — 1,5 очереди

09:00–12:00 – 2 очереди

12:00–21:00 — 2,5 очереди

21:00–23:59 — 1,5 очереди

График отключений по подгруппам:

1.1: 08:00–10:00, 14:00–16:30, 20:00–21:30

1.2: 08:30–10:30, 14:30–17:00, 20:30–22:00

2.1: 09:00–11:00, 15:00–17:30, 21:00–22:30

2.2: 09:30–11:30, 15:30–18:00, 21:30–23:00

3.1: 10:00–12:30, 16:00–18:30, 22:00–23:30

3.2: 10:30–13:00, 16:30–19:00, 22:30–24:00

4.1: 06:00–06:30, 11:00–13:30, 17:00–19:30, 23:00–24:00

4.2: 06:00–07:00, 11:30–14:00, 17:30–20:00, 23:30–24:00

5.1: 06:00–07:30, 12:00–14:30, 18:00–20:30

5.2: 06:30–08:00, 12:30–15:00, 18:30–21:00

6.1: 07:00–08:30, 13:00–15:30, 19:00–21:00

6.2: 07:30–09:30, 13:30–16:00, 19:30–21:00

Харьковская область

В Харькове и области ограничения электроснабжения будут действовать с 06:00 до 24:00. Время отключений указано ориентировочно, с учетом переключений.

График на 2 ноября:

1.1: 11:30–15:00, 22:00–24:00

1.2: 11:30–15:00

2.1: 11:30–15:00, 18:30–24:00

2.2: 11:30–15:00, 22:00–24:00

3.1: 06:00–08:00, 15:00–18:30

3.2: 06:00–08:00, 15:00–18:30

4.1: 06:00–08:00, 11:30–18:30

4.2: 15:00–18:30

5.1: 08:00–11:30, 18:30–22:00

5.2: 08:00–11:30, 18:30–22:00

6.1: 08:00–11:30, 15:00–21:00

6.2: 09:00–11:30, 18:30–22:00

Для промышленных предприятий и бизнеса с 06:00 до полуночи будут действовать графики ограничения мощности.

Черниговская область

В Черниговской области 2 ноября будут также применять графики почасовых отключений по распоряжению «Укрэнерго».

Отключение света. / © Фото из открытых источников

Местное облэнерго предупредило, что из-за изменений в энергосистеме графики могут корректироваться. Актуальное расписание по очереди необходимо проверять на официальных ресурсах энергокомпании.

Могут ли измениться графики отключений

В «Укрэнерго» отмечают, что ограничения электроснабжения вынуждены и связаны с повреждением энергетических объектов в результате российских ракетно-дроновых атак.

Украинцев призывают следить за обновлениями на сайтах и страницах своих облэнерго, поскольку фактическое время отключения может отличаться от предыдущего графика.

Когда электроснабжение возобновляется, энергетики просят потреблять электроэнергию бережливо, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

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