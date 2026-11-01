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Свет будут выключать почти весь день: какие графики будут действовать в областях 2 ноября
В понедельник, 2 ноября, в части регионов Украины снова будут ограничивать электроснабжение из-за последствий российских атак.
В понедельник, 2 ноября, в части областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения вводятся из-за последствий массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» и региональных облэнерго.
Отключение света 2 ноября — что известно о графиках
По информации энергетиков, отключения будут продолжаться с 06:00 до 23:59. Для всех категорий потребителей будут применяться графики в объеме от 1,5 до 2,5 очереди. В то же время, для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.
Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может изменяться из-за российских обстрелов, поэтому графики могут корректироваться в течение суток.
Графики отключения света 2 ноября по регионам
Киевщина
ДТЭК обнародовала графики отключений света в Киеве на 2 ноября.
Энергетики предупреждают, что расписание может изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Черкасская область
В Черкасской области графики почасовых отключений будут действовать с 06:00 до полуночи.
Часы отсутствия электроснабжения:
1.1: 06:00–08:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00
1.2: 06:00–08:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
2.1: 06:00–08:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
2.2: 08:00–10:00, 12:00–14:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
3.1: 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–21:00
3.2: 08:00–10:00, 12:00–14:00, 18:00–20:00
4.1: 09:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00
4.2: 12:00–14:00, 16:00–18:00
5.1: 10:00–12:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
5.2: 10:00–12:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00
6.1: 10:00–12:00, 16:00–18:00, 20:00–21:00
6.2: 10:00–12:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00
Житомирская область
В Житомире и области запланированы почасовые отключения электроэнергии.
График на 2 ноября:
1.1: 12:00–15:00, 18:00–21:00
1.2: 12:00–15:00, 18:00–21:00
2.1: 06:00–09:00, 15:00–18:00
2.2: 06:00–09:00, 15:00–18:00
3.1: 15:00–18:00, 21:00–24:00
3.2: 12:00–15:00, 21:00–24:00
4.1: 06:00–09:00, 12:00–15:00
4.2: 12:00–15:00, 18:00–21:00
5.1: 09:00–12:00, 18:00–21:00
5.2: 09:00–12:00, 18:00–21:00
6.1: 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00
6.2: 09:00–12:00, 15:00–18:00
Полтавская область
В Полтавской области объем отключений будет меняться в течение дня. По сообщению облэнерго, запланированы следующие ограничения:
06:00–09:00 — 1,5 очереди
09:00–12:00 – 2 очереди
12:00–21:00 — 2,5 очереди
21:00–23:59 — 1,5 очереди
График отключений по подгруппам:
1.1: 08:00–10:00, 14:00–16:30, 20:00–21:30
1.2: 08:30–10:30, 14:30–17:00, 20:30–22:00
2.1: 09:00–11:00, 15:00–17:30, 21:00–22:30
2.2: 09:30–11:30, 15:30–18:00, 21:30–23:00
3.1: 10:00–12:30, 16:00–18:30, 22:00–23:30
3.2: 10:30–13:00, 16:30–19:00, 22:30–24:00
4.1: 06:00–06:30, 11:00–13:30, 17:00–19:30, 23:00–24:00
4.2: 06:00–07:00, 11:30–14:00, 17:30–20:00, 23:30–24:00
5.1: 06:00–07:30, 12:00–14:30, 18:00–20:30
5.2: 06:30–08:00, 12:30–15:00, 18:30–21:00
6.1: 07:00–08:30, 13:00–15:30, 19:00–21:00
6.2: 07:30–09:30, 13:30–16:00, 19:30–21:00
Харьковская область
В Харькове и области ограничения электроснабжения будут действовать с 06:00 до 24:00. Время отключений указано ориентировочно, с учетом переключений.
График на 2 ноября:
1.1: 11:30–15:00, 22:00–24:00
1.2: 11:30–15:00
2.1: 11:30–15:00, 18:30–24:00
2.2: 11:30–15:00, 22:00–24:00
3.1: 06:00–08:00, 15:00–18:30
3.2: 06:00–08:00, 15:00–18:30
4.1: 06:00–08:00, 11:30–18:30
4.2: 15:00–18:30
5.1: 08:00–11:30, 18:30–22:00
5.2: 08:00–11:30, 18:30–22:00
6.1: 08:00–11:30, 15:00–21:00
6.2: 09:00–11:30, 18:30–22:00
Для промышленных предприятий и бизнеса с 06:00 до полуночи будут действовать графики ограничения мощности.
Черниговская область
В Черниговской области 2 ноября будут также применять графики почасовых отключений по распоряжению «Укрэнерго».
Местное облэнерго предупредило, что из-за изменений в энергосистеме графики могут корректироваться. Актуальное расписание по очереди необходимо проверять на официальных ресурсах энергокомпании.
Могут ли измениться графики отключений
В «Укрэнерго» отмечают, что ограничения электроснабжения вынуждены и связаны с повреждением энергетических объектов в результате российских ракетно-дроновых атак.
Украинцев призывают следить за обновлениями на сайтах и страницах своих облэнерго, поскольку фактическое время отключения может отличаться от предыдущего графика.
Когда электроснабжение возобновляется, энергетики просят потреблять электроэнергию бережливо, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.