Свет будут отключать целый день: что известно об ограничениях 24 февраля

Отключение света в Украине

В Украине 24 февраля введут графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут действовать в большинстве регионов на протяжении всех суток.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Отключение света 24 февраля — украинцев предупредили о графиках

Причиной применения мер стали последствия российских ракетно-дроновых атак по энергообъектам. Кроме бытовых потребителей, будут также вводиться графики ограничения мощности для промышленности.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается сложной и может изменяться. Время и продолжительность отключений по конкретному адресу рекомендуют проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Украинцев призывают ответственно относиться к потреблению электроэнергии. В периоды, когда свет подают по графику, следует пользоваться электроприборами бережливо, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, ночью 23 февраля россияне снова атаковали Одесчину ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. Погибли два человека.

