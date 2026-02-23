- Дата публикации
Категория
Украина
Свет будут отключать целый день: что известно об ограничениях 24 февраля
24 февраля в большинстве регионов Украины вводятся графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для бизнеса.
В Украине 24 февраля введут графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут действовать в большинстве регионов на протяжении всех суток.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Отключение света 24 февраля — украинцев предупредили о графиках
Причиной применения мер стали последствия российских ракетно-дроновых атак по энергообъектам. Кроме бытовых потребителей, будут также вводиться графики ограничения мощности для промышленности.
Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается сложной и может изменяться. Время и продолжительность отключений по конкретному адресу рекомендуют проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Украинцев призывают ответственно относиться к потреблению электроэнергии. В периоды, когда свет подают по графику, следует пользоваться электроприборами бережливо, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.
Напомним, ночью 23 февраля россияне снова атаковали Одесчину ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. Погибли два человека.
Ранее, 22 февраля, фиксировали обесточивание в 5 областях Украины. Почти во всех регионах действовали графики отключений. Подробнее о ситуации читайте в материале.