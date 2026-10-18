Свет будут выключать в течение всего дня: что ждет украинцев 19 октября

Энергетика / © Associated Press

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В понедельник, 19 октября, в нескольких областях Украины в течение почти всех суток будут применять ограничения потребления электроэнергии. Причиной послужили последствия массированных российских атак на энергетические объекты.

Об этом сообщили в энергетической компании "Укрэнерго".

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Для всех категорий потребителей с 06:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений в объеме от одной до двух очередей.

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В этот же период с 06:00 до 23:59 для промышленных потребителей будут применять графики ограничения мощности.

Энергетики предупреждают, что из-за последствий российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Актуальное время отключения советуют проверять на официальных ресурсах операторов систем распределения в своем регионе.

Украинцев также призывают экономно пользоваться электроэнергией в часы, когда она появляется по графику.

Удары РФ по энергетике Украины: последние новости

Напомним, этой зимой Россия значительно расширила кампанию ударов по Украине. Кроме энергетики под атаками оказываются мосты, железная дорога, порты, телекоммуникационные объекты и крупные промышленные предприятия.

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Новые реактивные дроны осложнили работу украинского ПВО — показатель их перехвата, по приведенным ранее данным, упал до менее 60%. Удары по железной дороге, черноморской логистике и промышленности создают проблемы для украинского экспорта и экономики.

В то же время, Украина усилила подготовку к зиме: увеличила запасы газа, развивает децентрализованное энергоснабжение и внедряет новые средства борьбы с дронами.

По данным опроса КМИС, более 60% украинцев заявляли, что готовы испытывать трудности войны столько, сколько потребуется.

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