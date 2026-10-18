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Свет будут выключать в течение всего дня: что ждет украинцев 19 октября
Ограничения будут действовать почти весь день – с 06:00 до 23:59.
В понедельник, 19 октября, в нескольких областях Украины в течение почти всех суток будут применять ограничения потребления электроэнергии. Причиной послужили последствия массированных российских атак на энергетические объекты.
Об этом сообщили в энергетической компании "Укрэнерго".
Для всех категорий потребителей с 06:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений в объеме от одной до двух очередей.
В этот же период с 06:00 до 23:59 для промышленных потребителей будут применять графики ограничения мощности.
Энергетики предупреждают, что из-за последствий российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Актуальное время отключения советуют проверять на официальных ресурсах операторов систем распределения в своем регионе.
Украинцев также призывают экономно пользоваться электроэнергией в часы, когда она появляется по графику.
Удары РФ по энергетике Украины: последние новости
Напомним, этой зимой Россия значительно расширила кампанию ударов по Украине. Кроме энергетики под атаками оказываются мосты, железная дорога, порты, телекоммуникационные объекты и крупные промышленные предприятия.
Новые реактивные дроны осложнили работу украинского ПВО — показатель их перехвата, по приведенным ранее данным, упал до менее 60%. Удары по железной дороге, черноморской логистике и промышленности создают проблемы для украинского экспорта и экономики.
В то же время, Украина усилила подготовку к зиме: увеличила запасы газа, развивает децентрализованное энергоснабжение и внедряет новые средства борьбы с дронами.
По данным опроса КМИС, более 60% украинцев заявляли, что готовы испытывать трудности войны столько, сколько потребуется.